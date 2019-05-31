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崇光女中教室改造天幕星象館 邀新店周邊學校參訪

2019-05-31 19:35聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市私立崇光女中今天揭牌「秋林信貞」星象館，內建全天幕及躺椅，可以像台中科博館一樣「躺著看」天文影片；此外，還有微電腦赤道儀天文望遠鏡組、太陽投影望遠鏡等設備，觀察天文星象更加方便，將抽象的天文實體化，更能跨足數學科使用。未來將開放周邊學校學生參訪。

該星象館是由一般教室改造，投入天幕及望遠鏡等設備，可躺著看地球至宇宙、極光、銀行中心旅行、消失的星夜、ESO太空飛行等天文影片。

數學科教師方文正表示，很多數學家也是天文學家。天文抽象、需要長時間觀察，如果在平面紙上談兵，學生會搞不清楚，有天幕投影可模擬永晝的現象，標出春分點等，可以具體的了解。他也說，星象館也可學數學，像一開始三角函數是用來算球面天文學。

方文正說，微電腦赤道儀天文望遠鏡組可以自動追蹤，方便對照出星座及行星等相對位置，加太陽濾鏡也可濾掉99％光，帶過學生觀測黑子活動。此外，太陽投影望遠鏡也能更方便觀測太陽。

崇光女中表示，崇光女中文教基金會董事會一得知學校星象館建置構想，就贊助近200萬協助星象館落成，崇光推展天文教育，讓學生在校園中即能透過高科技設備觀測星象，啟用後也將開放臨近中小學參訪。

新北市私立崇光女中今揭牌「秋林信貞」星象館，未來將邀學區其他學校使用。圖／崇光女...
新北市私立崇光女中今揭牌「秋林信貞」星象館，未來將邀學區其他學校使用。圖／崇光女中提供
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新北市私立崇光女中今揭牌「秋林信貞」星象館，有微電腦赤道儀天文望遠鏡組（圖）、太...
新北市私立崇光女中今揭牌「秋林信貞」星象館，有微電腦赤道儀天文望遠鏡組（圖）、太陽投影望遠鏡等設備。圖／崇光女中提供
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新北市私立崇光女中今揭牌「秋林信貞」星象館，未來將邀學區其他學校使用。圖／崇光女...
新北市私立崇光女中今揭牌「秋林信貞」星象館，未來將邀學區其他學校使用。圖／崇光女中提供
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新北市私立崇光女中今揭牌「秋林信貞」星象館，內建全天幕（圖）及躺椅，可以像台中科...
新北市私立崇光女中今揭牌「秋林信貞」星象館，內建全天幕（圖）及躺椅，可以像台中科博館一樣「躺著看」天文片。圖／崇光女中提供
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