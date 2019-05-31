崇光女中教室改造天幕星象館 邀新店周邊學校參訪

2019-05-31 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市私立崇光女中今天揭牌「秋林信貞」星象館，內建全天幕及躺椅，可以像台中科博館一樣「躺著看」天文影片；此外，還有微電腦赤道儀天文望遠鏡組、太陽投影望遠鏡等設備，觀察天文星象更加方便，將抽象的天文實體化，更能跨足數學科使用。未來將開放周邊學校學生參訪。

該星象館是由一般教室改造，投入天幕及望遠鏡等設備，可躺著看地球至宇宙、極光、銀行中心旅行、消失的星夜、ESO太空飛行等天文影片。

數學科教師方文正表示，很多數學家也是天文學家。天文抽象、需要長時間觀察，如果在平面紙上談兵，學生會搞不清楚，有天幕投影可模擬永晝的現象，標出春分點等，可以具體的了解。他也說，星象館也可學數學，像一開始三角函數是用來算球面天文學。

方文正說，微電腦赤道儀天文望遠鏡組可以自動追蹤，方便對照出星座及行星等相對位置，加太陽濾鏡也可濾掉99％光，帶過學生觀測黑子活動。此外，太陽投影望遠鏡也能更方便觀測太陽。