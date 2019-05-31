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喬蛋？竊聽？柯文哲：將建立會議錄音SOP

2019-05-31 17:52聯合報 記者楊正海╱即時報導

大巨蛋案爭議不斷，台北市議會昨總質詢時，民進黨議員簡舒培爆出7段錄音檔，直指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次私下 「喬蛋」，對於錄音檔曝光，柯文哲怒指是竊聽。下午柯文哲在議會總質詢時，對於會議是否要錄音，並做會議紀錄，柯文哲表示將建立SOP。

對於被指「喬蛋」，還有會議錄音檔流出，柯文哲接受民進黨議員阮昭質詢時說，這是長官與部下互不信任， 應該要寫一個會議錄音的SOP，進行規範。

阮昭雄說，沒有會議紀錄，柯的公開透明，已經破功了，聚集官員討論大巨蛋，竟沒有會議紀錄，阮還追問，這場會議是誰召集的？但站上質詢台上的首長都沒有反應，阮點名要大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說明，但陳今天請假未到，阮說，請假？他不是主角嗎？要推給沒來的？

大巨蛋籌備處執行長、北市體育局長李再立解釋，因無法達到共識才開會，阮昭雄說，要有共識，他都贊成，但錄音檔流出，這不是竊聽，是內部流出去的，市長卻怪在議員簡舒培身上。

阮昭雄問柯文哲，否更正竊聽說？柯說，長官部下應該互信，但發言被阮打斷，阮說，這已經造成政治效應，高雄市韓國瑜說竊聽，「你跟他起舞」，不應操作政治議題，會議標準作業流程，應該要建立，公開透明應該要說清楚，不要變成個人政治提款機。

柯文哲說，錄音檔90分鐘被剪成7段，這不可取，但對於會議紀錄，雖然不會有這麼多的會，但會建立錄音的標準作業程序。

柯文哲下午在議會總質詢，對於 「喬蛋」錄音檔曝光，柯文哲怒指是竊聽，但也承諾會議...
柯文哲下午在議會總質詢，對於 「喬蛋」錄音檔曝光，柯文哲怒指是竊聽，但也承諾會議紀錄將建立SOP。記者楊正海/攝影
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柯文哲大巨蛋阮昭雄
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