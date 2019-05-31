石門富基里包粽大賽 長輩、新住民各出奇招

2019-05-31 19:20 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門區富基里的包粽大賽，市議員與長輩，還有新住民朋友們要來ＰＫ包粽子，各出奇招相當有趣。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 每年石門區富基里的包粽大賽都吸引不少里民報名參加，今(31)日包粽比賽，市議員與長輩，還有新住民朋友們要來ＰＫ包粽子的速度，有趣的是婆婆媽媽們都是比賽老手，開賽前就已經準備好包粽捷徑，可以說是各出奇招相當有趣。

富基里長林茂森說，大家都參賽多年，都知道要先將油飯與配料適量分成五等份，再整理粽葉，最後將綿繩整齊排放在竹竿上，時間一到比賽開始，順手折起粽葉塞入組合好的油飯與配料，蓋葉拉繩，不到一分鐘的時間一顆粽子完成，這就是每年的包粽趣味競賽，要邀請長輩們與新住民一起來包粽子感受佳節氣息，也傳承包粽文化。

一次十個長輩與新住民朋友一起圍著桌子比賽，還有市議員也一起來參與，而包粽手法對於年輕一輩而言可以說是相當陌生，因此可以見到陳偉杰與鄭宇恩兩位議員都趁著活動的機會向鄭戴麗香議員與長輩們學習，雖然沒有得名，卻也因為包粽技巧的學習拉近了彼此的距離。

市議員鄭戴麗香表示，每年富基里的端午節包粽都相當趣味，總是笑聲不斷，大家不像在比賽，反而比較像在聯誼，另外也提醒民眾肉粽好吃但不要吃太多，才可以保持健康好身材。

市議員陳偉杰說，這是包肉粽初體驗，平常節日到都沒有綁過，今天跟著長輩一起綁粽子，很有趣也很有成就感，大家都相處得很愉快，希望端午節大家都快樂。

市議員鄭宇恩表示，這已經是參與富基包粽的第四年，雖然包粽技藝沒有進步，不過跟著長輩一年一年學習都培養出好感情，里長舉辦這個活動，其實不是競賽，而是里民情感的凝聚。

每年到了富基里的包粽大賽，里民總是絡繹不絕的報名參加，雖然獎項就是日常生活的柴米油鹽，但參賽的民眾並不是為了爭頭銜而來，而是因為喜歡跟大家一起包粽子的感覺，透過趣味競賽不但增進里民間的情感也讓包粽這項技巧傳承下去。