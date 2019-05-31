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東北角風管處35週年慶 作家對談人文地理

2019-05-31 19:22觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導

東北角暨宜蘭國家風景管理處舉辦35週年慶的活動，知名作家劉克襄與在場嘉賓對談在地...
東北角暨宜蘭國家風景管理處舉辦35週年慶的活動，知名作家劉克襄與在場嘉賓對談在地自然與人文。 圖／觀天下有線電視提供
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東北角暨宜蘭國家風景管理處自今(31)日舉辦35週年慶的活動，歷任處長及東北角鄉親共百餘人到場，除了播放35週年回顧影片，還邀請曾獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎的劉克襄，以其漫遊小鎮風光的經驗，與在場嘉賓對談在地自然與人文。

東北角管理處是全台第一個成立的國家風景區管理單位，歷經三十五個年頭，從東北角起家，慢慢囊括進龜山島及宜蘭海岸線的經營範圍，而今天的慶祝活動，除了邀請歷屆處長切生日蛋糕，也特別請到作家劉克襄老師，藉由其漫遊東北角小鎮的經驗，分享一個個真實發生的在地故事。

管理處第一任處長許文聖表示，剛開始組織編制時，東北角管理處是個位在貢寮澳底的兩間店面，感謝當時的台北縣政府，將機關用地提供給東北角國家風景管理處，作為現在福隆的辦公室現址，而管理處如今，對於在地推動自然觀光上，絕對是扮演功不可沒的重要角色。

東北角暨宜蘭風景管理處長陳美秀表示，在歷任處長的建設下，近幾年東北角管理處推動沙雕季、迎曙光、單車逍遙遊、草嶺古道芒花季、沙丘慢活節等活動，管理處期盼結合農漁村特產及休閒活動，打造更多元亮點的國際旗艦遊憩海岸，也祝福東北角國家風景管理處35週年生日快樂。

貢寮劉克襄國家風景區
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