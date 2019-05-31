新移民小確幸 可上一個月電腦、手機APP課程

2019-05-31 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市大安區公所舉辦為期1個月的新移民生活成長營及電腦手機應用班，結業後很多新移民獲得滿滿收穫，頻頻問「什麼時候還要再開課、課程能不能延長。」

台北市大安區公所自5月6日至5月31日開辦的新移民生活成長營暨電腦手機應用班，很多學員沒想到參加後，卻學到全方位生活知識，包括衛教、防災、人身安全、消費爭議、就業及考照輔導。

學員說，最讓人訝異的是，這些知識還與電腦手機結合，課程安排真的既用心又實用，課堂上有警察局宣導人身安全，下一堂課就教學員了解自己手機的SOS緊急服務APP，讓新移民一機在手，生活安全有保障。

來自越南的畢嫣芝說，以前在別的地方學電腦都學不了什麼，不是老師教的太快跟不上進度，就是不夠生活化，但這次為期一個月的課程，不只學到防治癌症的正確觀念，對消費者的權益及消費糾紛法規更加了解，對3C產品也不會畏懼了。

大安區公所也搭配課程所學手機應用教學，也成立LINE的「新心相連」群組，拉近彼此關係之外，也可以隨時知道新移民的最新情況。