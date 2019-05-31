石門富基魚市端午節好康 消費滿3000元送5顆石門粽

2019-05-31 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市石門區富基漁港「富基魚市」，端午連續假期舉辦促銷活動吸客，6月7日端午節當天，生鮮攤區消費滿3000元，就送石門粽1袋（每袋5顆），限量500顆，送完為止。讓遊客在大啖海鮮之餘，可順便品嘗知名石門粽的美味。

新北市農業局表示，每逢端午節時分，往往是夏日炎炎的大熱天，這種天氣正是到海邊玩水的好時節，今年端午節剛好3天連假，可以安排到新北市北海岸一遊，除了可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等沿岸美景外，也可至白沙灣、中角沙珠灣玩水衝浪，玩累了可到北海岸最具盛名的「富基魚市」品嘗美味海鮮。

攤商表示，富基魚市是北海岸著名的海鮮產地，除知名的萬里蟹、貢寮鮑外，各式各樣從漁港直送的新鮮魚貨如海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等更是應有盡有，目前正是品嘗海膽好時機，新鮮的海膽除了可生食外，還可作成海膽炒蛋、海膽蒸蛋的等各式料理，不必太多調味，就能煮出垂涎的美味。