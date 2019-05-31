柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 延宕多年的捷運民生汐止線爭議不斷，台北市捷運局去年12月底仍決定採行經民生社區的路線主要規畫送交中央環評，但何時才開工遙遙無期，且比起民汐線，柯市府更轉而力推東環段。對此，北市議員李建昌今問市長柯文哲，如何看待民汐線；柯則脫口說出民汐線是「盲腸」、「沒有用」。

李建昌今於市政總質詢質疑，針對民生汐止線現在市府決策究竟如何，何時才能給市民清楚的答案？

柯文哲表示，民汐線從新北市到台北市跟目前捷運線都沒有什麼交會點，「所以那條等於盲腸，沒有用」，他覺得目前為止的設計沒有用，除非搞定台北市這一段；可是台北市這一段就很猶豫耶，因為松山機場動不動會影響那條線，「我們主觀判斷是這樣」。

捷運局長張澤雄則應李建昌要求補充說，民汐線一定要跟市中心捷運路線銜接才有效用，因此現況不是最優先路線，但近幾年市府還是努力做環評送環保署審議中；若未來東環段做了，能與民生汐止線銜接，效益就會出來，而在市區與新莊蘆洲等路線銜接也能更有效益；東環段也會預留基礎設施，例如可像捷運西門站一樣於同月台轉車。

李建昌說，民汐線是盲腸代表可以不要有嗎？代表幾年來幾任市長都在騙人？連他也要跟選民道歉了，因為他把推動民汐線當政見推3屆、超過10年了，當然議員只能「建議」，決定的還是市府，「現在案子送環評是不是乾脆不用了」，柯乾脆宣布民汐線就是盲腸、對北市效益不大、只是多花錢，因此任內不會有任何進度，別讓南港、內湖區及新北汐止居民空期待，也讓他好跟選民交代。

柯文哲又解釋說，施政有優先順序，現在萬大線、信義東延段都在蓋，還有環狀線，特別是南北環已經開始規畫；至於東環，他相信中央與地方都同意，環狀線因此也是優先施作路線。

李建昌也提到，環狀線至少10年後才完成，所以民汐線也要等以後再談，松山機場遷不遷也是到時候在看，柯若有氣魄就請中央遷移松山機場讓地方進一步發展；對此，柯文哲則回應松山機場要移不難，容量不大都能遷移，只是要不要而已，高雄小港、台中清泉崗機場都是例子。