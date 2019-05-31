萬華福民平宅改建 議員喊加碼至500戶

2019-05-31 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市萬華區福民平宅預計明年改建，整體釋出282戶。今天上午台北市長柯文哲前往視察時，議員鍾小平在旁大喊加碼至500戶，柯得知第一期工程僅蓋140戶，比原本160戶還少，也連連稱「太少了吧」，要求市府研議增加戶數，表示「圖利市府不算犯法」。

福民平宅屋齡約40年、總面積6413平方公尺，為社會局提供低收入戶借住的平價住宅社區；共有5棟5層建物，分為一期基地（A、B棟）共160戶，現住92戶，以及二期基地（C、D、E棟）共180戶，現住119戶。

市府預計8月起淨空福民一期，完成安置後，年底報廢建物，基地再由社會局點交給都發局，明年初展開拆除作業。全案編列108年至113年連續預算約21億，以分期方式辦理改建，預計興建282戶。

為了推動改建案，市府需協助住戶安置，解決中繼問題。北市社會局救助科指出，考量減少居民搬遷距離並盡可能不重複搬遷，一期基地92戶中，有48戶搬進7月起可陸續入住的青年公宅、莒光公宅等處，5戶自行到外租屋，另外39戶則免費借住到二期空屋。

當地議員郭昭巖、鍾小平、應曉薇和徐立信都到場關心此案進度。郭昭巖和當地和德里長洪天化說，盼市府將二期空屋整理出來給一期居民住進去，搬去青年公宅怕因低收身分「被看不起」；應曉薇也說福民住戶搬去青年公宅和一般租戶租金不同，怕產生分歧。

鍾小平則要都發局放寬容積，「圖利百姓，多蓋戶數」，出售部分單元讓青年小夫妻購屋，也貼補政府。而柯文哲也認為，現有的戶數規畫太少了，容積率既然是市政府在管，會要求都發局回去研議如何處理。