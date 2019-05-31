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校園內電子菸成毒品入門 新北議員要求市府更主動管制

2019-05-31 11:11聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市長侯友宜（右）承諾盡速送審電子菸相關自治條例，並在校園內外加強管制、查緝。...
新北市長侯友宜（右）承諾盡速送審電子菸相關自治條例，並在校園內外加強管制、查緝。記者施鴻基／攝。記者施鴻基／攝影
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電子菸等各式菸品成為毒品前驅進軍校園，民進黨新北市議員張錦豪、戴瑋姍和張維倩今提出聯合質詢，要求市府盡速送審「新北市菸品及電子煙管理自治條例」，市長侯友宜允諾會馬上處理，並在校園加強宣導。

新北市府於議會上會期送審自治條例，但因會期屆滿不續審，加上立法院正在審查相關母法，市府停下等候並修法，導致出現期空窗期，引發張錦豪等議員關注。

張錦豪說，今天5月31日是世界無菸日，但校園菸品氾濫，自治條例卻還沒送議會，學生很容易就能取得菸品，其中也包括電子菸，甚至連夾娃娃機都有，政府須加強管制。

他說，台灣國中青少年抽菸過去約2.14%，到2016年已經成長一倍，美國非常氾濫，有超過5.3萬學生吸菸，國中吸食率約2.5%，中毒住院是一般菸的5.2倍，業者以錯誤觀念混淆淆，冒充營養品、零食等等，非常危險。

張維倩則請侯友宜協助辨識。她說，消費者購買電子菸可能碰上一堆看不懂的英文，只能從外觀分辨，偏偏有的電子菸做的像鋼筆、口紅、雷射筆或隨身碟，孕婦或小朋友不慎吸食二手菸非常不妥。

「香料燃燒過程中毒性更強」戴瑋姍則說，雖缺乏母法規範保障，但電子菸會產生PM2.5微粒，「假設我在議會吸不會被抓，那其他人的權益該怎麼辦？」連新竹都有自治條例，明定未成年人不得吸食販賣，「新北還要等到母法出來嗎？」他認為可以更主動 。

侯友宜說，校內禁止吸菸，校外販賣近年抓了上百件，去年新北學生吸菸率7.31%，低於全國平均8.1%。 校園中確實需要管制措施，不能從小培養他們抽菸，否則一人誘導可能其他人會跟進。

他說，自治條例會盡快送審，目前新北高中以下青少年電子菸防治有作業要點可管，宣導上可能還有不足，學校教師對日新月異的電子菸種類可能也不盡然了解，將要求各單位主動查緝。

衛生局長陳潤秋說，菸品是毒品入門，新北菸品及電子煙管理自治條例正在修法，希望下個定期會送審，目前學生主要購買管道是網路，但網路查緝有困難，查緝對象大多是實體店。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市長侯友宜（右二）試著分辨電子菸和生活用品。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右二）試著分辨電子菸和生活用品。記者施鴻基／攝影
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電子菸侯友宜
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