向下扎根！新店北新國小推廣幼兒園程式教育

2019-05-30 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為迎接AI人工智慧時代的來臨，新北市新店區北新國小與台灣資訊發展協會合作，為5到8歲幼童打造專屬程式教育課程，讓幼童從幼兒園大班開始建立程式邏輯及概念，藉由編寫程式激童創意，長期關心政策的新北市議員陳儀君，今前往北新國小觀摩課程，期望程式教育從幼兒園開始，與國際接軌。

「老師，我寫好程式了。」孩童完成課題，讓平板中自己所畫的兔子和烏龜可以賽跑，就迫不及待舉手告訴老師。台灣資訊發展協會主任吳芸如表示，ScratchJr是以積木、小畫家加上程式語言結合，精簡化的Scratch（塗鴉）圖像化程式語言。

吳芸如表示，協會利用孩童放學的課餘時間所上的社團課，提供大班幼童學習程式語言的課程，一學期的課程完全免費，學生需自備平板，沒有平板的孩子也可透過桌遊學習程式語言的邏輯。

新北市教育局表示，目前的程式教育強調以「3+1」為核心理念，在現有的師資、課程及活動3大面向基礎上，增加第4個「資源」面向，藉此強化鏈結產業結盟與學界合作資源，而「3+1」理念為新北市每所國高中要具備至少1名資訊專長種子教師授課、每所國高中每周至少1堂資訊課、每校至少有1門自製程式教育教案以及每校至少參加1項程式競賽或活動等4大目標。