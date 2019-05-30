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公有市場歐付寶成效不彰 侯友宜：該調整就調整

2019-05-30 23:24聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北市各公有市場推行動支付，議員認為效果不彰，要求市府改善。 圖／新北市場處提供
新北市各公有市場推行動支付，議員認為效果不彰，要求市府改善。 圖／新北市場處提供
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金管會前幾年力推行動支付，新北市府在各公有市場推歐付寶付款，成效不彰。議會民進黨團昨要求市府懸崖勒馬；市長侯友宜說，可提供獎勵刺激市民使用，如果沒起色，該調整就調整。

民進黨團總召何博文等8名市議員聯合質詢表示，市場攤商抱怨市府推廣行動支付期間，未配合裝設就會遭市場處撤攤，只好硬著頭皮裝設，結果卻沒什麼效果。

他們說，2017年前市長朱立倫任內推廣行動支付，但直到今年2月，17座市場438處攤商，僅完成1248筆交易，總金額103萬8479元。

侯友宜答詢說，當時推行動支付並非惡意，而是希望市民可用更簡單方式付款，但到公有零售市場買菜的人年紀偏高，要習慣使用行動支付有困難，攤商一時要轉換也很困難，成效和交易量確實都不好。

他說，行動支付推廣過程中，行銷力道可能較差，未來考慮增設獎勵吸引民眾使用，如果效果還是不好，就要調整步伐，使用更方便方式支付，他請議員和市民再給歐付寶一段時間，真有困難，「該調整就調整」。

市議員鍾宏仁說，推廣行動支付不只歐付寶1種，考量安全、有效使用，應提供多元支付方式。侯友宜則表示要先了解當時推動歐付寶的背景，才能從源頭解決問題。

市府經發局表示，迄今沒有攤商因未加入而被收回攤位，市府也協助負擔手續費，將再評估其他支付工具的可能性。

侯友宜民進黨
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