新北敬老卡 6月1日起搭雙北捷運可以點數折抵

2019-05-30 18:13 中央社 新北30日電



新北市敬老卡與65歲以上持有愛心卡者，6月1日起搭台北捷運及新北捷運淡海輕軌，可以比照公車以內部點數折抵票價。未滿65歲愛心卡持有者，搭捷運須自費儲值扣抵票價。

新北市府交通局長鍾鳴時今天表示，新北市公車提供65歲以上長者半價優惠（一段票新台幣8元），若再符合轉乘優惠條件，更可再享半價優惠（4元）省荷包。

鍾鳴時表示，新北市敬老卡和65歲以上愛心卡，每人每月的480點免費點數，原僅可以點數折抵票價搭雙北公車，每人每月提供60段次（480點，1點等於新台幣1元）免費搭乘公車。

以往敬老卡搭捷運要自行付費，自6月1日起也可以點數搭乘台北捷運及新北捷運淡海輕軌，讓點數使用更彈性，增加長者交通方便性。

社會局長張錦麗表示，截至今年4月底，新北市已核發敬老悠遊卡44萬餘張；另發出身心障礙者愛心卡10萬多張，其中，滿65歲以上身障者領有愛心悠遊卡有3萬多張。

社會局表示，65歲以上持有愛心卡者，於第一次搭乘捷運前，必須先至各捷運站服務台，或29區公所臨櫃過卡設定註記後，就可使用點數折抵。

至於未滿65歲的身心障礙者愛心悠遊卡，仍可比照以往搭雙北捷運，但無法以內部的點數折抵，只能夠折抵公車票價。

市府表示，敬老卡目前只可使用在公車，擴大在捷運使用折抵，經與財政、主計單位精算金額，約需多支出新台幣8000萬元至1億多元。