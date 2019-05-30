端午休幾天不同調！承銷人上班北農給折價券 公會不滿

2019-05-30 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



端午節怎麼休市，台北農產運銷公司與北市蔬菜商業同業公會分別決定休2天、3天，近來北農為避免休假不同調的6月8日承銷人過少造成菜賣不出、菜價波動等問題，向承銷人宣傳當天來完成交易可獲200元商品折價券，此舉卻引起公會不滿，認為北農刻意與公會決定的休3天對槓；北農則說，公共事業要顧及多方權益，折價券是針對今年休假不同調的對策之一。

北農去年7月開會決定今年端午假期只休6月9、10日兩天，公會則表達決定要休6月8到10日，針對到底休幾天，雙方在市場還打起廣播戰，一方先廣播休2天，另一頭公會立刻廣播休3天，讓承銷人無所適從。

北農董事長黃向羣表示，休假天數去年市場處主持與公司、公會討論後，最終就決議端午只休2天；「菜每天會長、會採收」，北農尊重公會決定，但站在公司是公共事業，產銷平台必須兼顧產地、承銷及消費者權益的立場，仍決定只休2天。

北農總經理翁震炘表示，因應與公會休假不同調的情況，公司已陸續請產銷人協助溝通，建議產地盡量控制出貨量、先出較難存放的蔬果，另也開會討論鼓勵承銷人機制，只要8日上班有成交的承銷人就能獲得200元商品折價券，可於北農商店「農的傳人」使用，藉此增加承銷人上班意願，預估當天大約會有三分之二承銷人上班。

北市蔬菜公會理事長林長平則表示，承銷人平日上班辛苦，每周都休單日，一年才幾次機會可以與家人同日休且連休，因此才主張休端午3天，不少會員也規畫在連假出國或國內旅遊，但北農嘴上說尊重，最後仍決定休2天不同調。