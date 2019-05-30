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柯文哲稱霸「三腳督」？她指這分民調有鬼 內情不單純

北市一男一女陳屍屋內！婦人頸部有傷口

北市囤房稅調降 議員認無效促市府修正

2019-05-30 15:48中央社 台北30日電

北市議會2年前三讀通過「房屋稅徵收自治條例」修正案，建商囤房稅調降為1.5%；社民黨市議員苗博雅今天質詢時說，房子沒有因此賣更快或更便宜，要求市府修正。

台北市長柯文哲下午到市議會進行市政總質詢及答覆，他答詢時表示，當時會調降建商囤房稅，議會的理由是房市不景氣，「應該設一個落日條款，到什麼程度時要回到（寬限期）1年」。

市議會2017年三讀通過「房屋稅徵收自治條例」修正案，建商的囤房稅從3.6%調降為1.5%，只要是當年7月5日起取得使用執照的銷售中新屋，3年內皆適用。而主張自住採輕稅、囤房採重稅的柯文哲，當時直言「被偷襲」。

苗博雅今天下午質詢時指出，修正案實施至今，發現2017年與2018年屋齡5年內的新屋銷售數字差不多，實價登錄新成屋的每坪平均數，也在每坪平均75萬元上下，相差無幾。

苗博雅表示，若以台北市豪宅拉高平均數為由，認為平均數作為依據不適當，她也找了中位數，2017年中位數為每坪68萬、2018年中位數為每坪70萬，「結論10個字：沒有賣更快，沒有更便宜」。

她說，一般民眾若名下有2、3間房，就被政府視為炒房而課以重稅，建商蓋好房子後，不願降價求售，囤房稅反而不增反減，相當不合理。

苗博雅說，當年市府版的修正案為寬限期1年，卻沒想到市議會大放送，改為3年，指政策成效是一場空，要求財政局盡快提案送入議會審查，「你們有沒有在遊說？第一會期都快結束了，都還沒收到財政局資料」。

柯文哲說，估計現在送，修正案也不會過關。但他也表示，「應該設一個落日條款，到什麼程度時要回到（寬限期）1年」。

苗博雅說，無論是縮短寬限期或提高稅率，「可以二擇一，或兩個都做」，盼市府給予市民一個合理的居住條件，財政局長陳家蓁允諾，會研議，並盡快提案。

苗博雅柯文哲北市
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