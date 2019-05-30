看展覽還能抽50吋電視 新北戶政展最後倒數4天

2019-05-30 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市突破400萬人口，新北市政府於5月25日起舉辦「新北友好市400+暨戶政展」活動，開展以來觀展人潮超過1萬人次，展場除了珍稀懷舊古物、定時段的音樂舞台表演以及有獎徵答外，觀展後還能參加摸彩，活動只剩4天並將在6月2日結束，歡迎市民朋友抓緊時間前往看展、拿好禮。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北市設籍人口在4月27日突破400萬人後，短短1個月時間內又增加超過3000人，截至5月29日新北市人口已達400萬3,086人，而新北眾多人口，也為戶政展帶來超過1萬人次的觀展人潮，許多觀展民眾也答對戶政展相關題目參加抽獎，現場直接就把貢寮鮑、青麟魚小魚乾、純濃豆漿、杜鵑花盆栽等獎項帶回家，活動反應相當熱烈。

另外，戶政展覽期間，來觀展的民眾逛完全區的展覽後，只要手上集滿東、西區2個印章，就可以到服務台昤曲1張摸彩券，摸彩獎項包含聲寶50吋電視、捷安特腳踏車、Panasonic自動研磨咖啡機、惠而浦微電腦微波爐等414個獎項。

民政局也表示，這次展覽活動到6月2日下午6點結束，展覽期間每週一到週五，中午12點半及下午5點半都有音樂表演，今天中午是由美國西北大學音樂博士，也是板橋區公所人文課長黃馨玉的鋼琴演奏，下午則有彭國書的薩克斯風演奏，