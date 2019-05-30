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歐付寶效果不彰 侯友宜：該調整就調整

2019-05-30 14:20聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市府過去為了推動行動支付，前市長朱立倫在各公有市場推動歐付寶來付款，不過成效不彰，新北民進黨團今要求新北市長侯友宜懸崖勒馬改進，侯友宜說，的確成效不彰、使用率很低，該調整就調整。

民進黨團總召何博文、市議員李坤城、周雅玲、鄭宇恩、鍾宏仁、張志豪、廖宜琨與無黨籍市議員彭佳芸進行聯合總質詢，並抨擊市府，指攤商抱怨歐付寶期間，未配合裝設會遭到市場處撤攤，只好硬著頭皮裝設。

民進黨團指出，前市長朱立倫在2017年開始推動歐付寶，但至2019年2月，17座市場內有438處攤商，僅完成1248筆交易，其總金額為103萬8479元。

侯友宜說，當時推動歐付寶並非壞意，是希望大家能簡單方式付款，但去公有零售市場買菜的人年紀偏高，要習慣使用歐付寶有困難度，攤商一直要轉換也很困難，17座公有市場的成效確實不好、交易量也不好。

侯友宜指出，歐付寶推行過程中，行銷力道可能較差，未來考慮增設獎勵吸引民眾使用，若效果仍不好就要調整步伐，使用更方便方式來支付，請再給歐付寶一段時間，真的有困難「該調整就調整」，不一定要用歐付寶。

鍾宏仁指出，推廣行動支付不只是歐付寶，在安全、有效使用，應給予各種支付方式。侯友宜表示，容許他了解當時推動歐付寶的背景，才能從源頭來解決問題。

新北經發局說， 電子支付是目前消費趨勢，推動歐付寶是協助攤商擴大消費族群，吸引年輕人走入市場，迄今未曾有攤商未加入而被收回攤位，市府也協助負擔手續費，後續再評估納入其他支付工具的可能性。

新北市府過去為了推動行動支付，前市長朱立倫在各公有市場推動歐付寶來付款，不過成效...
新北市府過去為了推動行動支付，前市長朱立倫在各公有市場推動歐付寶來付款，不過成效不彰，新北市長侯友宜（右）說，的確成效不彰、使用率很低，該調整就調整。記者王敏旭／攝影
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侯友宜歐付寶
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