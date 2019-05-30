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遠東全家福上萬件商品outlet展售會 台北光復北路登場

2019-05-30 14:08聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至6月10日，在台北市光復北路5號 (榮民服務處旁)舉辦outlet展售會，特別推出全系列旗下品牌服飾、寢具合計上萬件商品，以最優惠的價格回饋給消費者，男女款陽離子印花排汗短袖T恤，新品獨家體驗價只賣350元，僅此一檔，要把握搶購機會。

現場獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價1299元，紳士休閒POLO短衫採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元。上班族必購的易整燙襯衫，獨家特惠價兩件800元，零碼羊毛西褲均一價500元，數量有限、售完為止。

近年來運動休閒風氣盛行，採用機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，零碼出清價只賣99元陽，離子運動連帽外套獨家優惠價880元，。

最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性，且有抑菌效果，為運動最佳首選，獨家優惠兩件組合價只賣300元；超細纖維平口褲特惠價4件500元。

品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元，百分百精梳棉兩用被套床包4件組，超值展售價一組2250元起。品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤限量搶購價只賣元，限量20件，全效防璊抗菌水洗枕，獨家新品價499元。

活動即日起至6月10日每天上午11點至晚上9點，例假日照常營業；單筆消費金額滿1000元即可加價300元購得舒適短襪5雙，現場提供刷卡服務，民眾可先電話洽詢。台北市松山區光復北路5號 (榮民服務處旁) 電話:0958821362 朱先生。

現場獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價1299元。圖／遠東全家福...
現場獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價1299元。圖／遠東全家福提供
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最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透4大特性且有抑菌效果，為...
最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透4大特性且有抑菌效果，為運動最佳首選。圖／遠東全家福提供
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現場有上萬件商品而且優惠價回饋消費者。圖／遠東全家福提供
現場有上萬件商品而且優惠價回饋消費者。圖／遠東全家福提供
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遠東全家福上萬件outlet商品展售會，即日起至6月10日在台北光復北路榮服處旁...
遠東全家福上萬件outlet商品展售會，即日起至6月10日在台北光復北路榮服處旁優惠特賣。圖／遠東全家福提供
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品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元。圖／遠東全家福提供
品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元。圖／遠東全家福提供
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榮民北市上班族
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