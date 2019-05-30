不堪外界批評 北市府「借高還低」還清捷運救命錢

2019-05-30 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲上任至今5年多，還債高達540億元，不過卻因爆出市府為了省利息，以「挖東牆補西牆」的方式，挪用捷運置基金來還富邦銀行的借款，儘管對市府的整體總借款沒有改變，但利息卻從原本的1.1%，下降到0.162％。

北市府的做法，卻屢遭藍綠質疑是在挪用捷運救命錢，擔憂捷運一旦出問題要重建，或是汰換設備，恐怕會出問題。

對於藍綠的質疑，北市府過去屢次大動作澄清，強調是依法借調，對於捷運營運也不會有影響。

不過如今爆出，北市府向捷運重置基金借調高達230億元，日前卻已悄悄還清。市議員游淑慧質疑，之前不是都沒有錢嗎，現在還錢的錢從哪裡來？

對此，北市副秘書長陳志銘表示，因為外界都在說我們借調還債，所以最後決定全部回歸到向銀行借款，利息也從原本的0.162%，提高到1.1%。

游淑慧諷刺，這不就是所謂的借高還低嗎，市府這種做法合理嗎。

游淑慧也提到，柯文哲過去4年任內很自豪還了500多億元，但接下來的4年一定會再借錢，因為光是興建公宅，就要借655億元，民國112年後還要再借189億元，直到柯文哲卸任後，下任市長都還得幫你借錢還債，到時候形同債留子孫。