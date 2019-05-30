大客車上下客議題纏鬥2小時 大巨蛋案擇期再審

2019-05-30 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



大巨蛋案今天進入台北市都審會審議，原預期聚焦討論防災疏散模擬，不過，許多委員針對57輛大客車下客動線提出看法，讓該議題討論近2小時，最後都審會主席、台北市都發局長黃景茂表示，他下午必須赴市議會總質詢，示意審議告一段落，最後都審會決議，請遠雄檢討委員相關意見，另於下次審議討論。

遠雄發言人楊舜欽會後受訪表示，今天審查內容過於發散，原本應該討論模擬、消防，卻把以前審過的內容拿來檢討，那明年時空不同又要重來？根本永遠檢討不完，市長柯文哲所謂不刁難、不放水，現在這就是刁難，完全沒有正常的審查程序走，毫無效率。

針對台北市都發局前局長林洲民昨天於臉書發言，認為遠雄的防災疏散模擬「不合格」，楊舜欽表示，林前局長很關心這議題就關心，但前一天發臉書刻意干擾審查，那就比照台北一般市民，來現場登記發言。

台灣建築中心之前完成防火避難性能審查，要求地面層解決大客車乘客上下車問題，遠雄選擇基地北側的菸廠路，並主張動線跟民國100年核准的交評內容相同，不影響周邊道路服務水準，並透過管制，避免遊覽車壅塞。

針對遠雄說法，會中有委員深表不認同，質疑不符合台灣遊覽車的使用現況，遠雄也反擊「跟你人生經驗不一樣」，現場一度擦出煙硝味，導致該議題討論近2小時，防災疏散模擬、消防動線遲遲未實質討論。

最後，黃景茂表示，市議會進入總質詢，等下他必須用餐、準備資料，示意審議告一段落；遠雄總經理湯佳峰則說，今天應跟討論模擬參數，希望盡快確認，或最快下禮拜四舉行另一場都審會，但黃景茂解釋時間要在喬看看。