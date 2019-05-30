愛心義廚到民權社區 煮出幸福好滋味

2019-05-30 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市社會局今天與永和區民權社區發展協會、愛心餐飲協會舉辦義廚活動，希望運用惜食食材，讓社區長輩品嘗到不一樣的五星級惜食料理，現場超過200位長輩與志工們參加，也有長者表示，來到了銀髮俱樂部後，一改之前的負面情緒，慢慢讓自己走出悲傷。

今天的活動中，協會安排帶動唱讓長者們活動身子，還有豐富的表演活動，現場還有義除帶來的豐盛佳餚，包括日式咖哩草蝦、火焰台塑牛仔骨、香蒜蠔油蒸旭蟹、酸甜果菜溜鮮魚、花現幸福蒸品、蓮藕山藥燉雞湯及手做港式美點品等14道料理。

84歲的林玉敏原本是大學社工系講師，在退休的那一年，先生因病去世，因此心裡鬱卒，獨自在家待了2、3年，一次因緣際會下，加入了銀髮俱樂部，每天參加豐富的課程，讓自己走出失去先生的悲傷，林玉敏說，現在的她每天都會跟俱樂部裡面的長者朋友們溝通，關心他們，在過程中，感覺自己又重回老師的位子，運用自己社工所學跟大家搏感情，讓她很快樂。

91歲的韓大雄是早年跟著國民政府來台的退伍軍人，來到銀髮俱樂部後，每天都有不同的上課內容，益智桌遊、訓練肌耐力的活動等等，每天都會看到認識的朋友，現在非常開心。

愛心餐飲協會羅懷文會長表示，協會每個月舉辦1場愛心義廚餐會，用料理溫暖需要幫助的弱勢團體，參與的義廚利用休假時間投身義煮，而活動的食材資源多為廠商贊助，有時甚至義廚們自掏腰包，盼望讓愛的力量擴散到更多需要關懷的弱勢單位，此次活動正是響應新北惜食分享理念及義廚服務，並融入當季、在地的惜食食材入菜，供長輩享用。