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警政治安民眾滿意度逾8成 新北警行動效率獲肯定

2019-05-30 12:58聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市警察局於今年5月21日至5月23日委託「台灣指標民調」中心，以新北市29個行政區，訪問1088位、年滿20歲以上的民眾，針對「新北警政治安滿意度調查」，以「遏止治安汙染源」、「治安、交通及公安大執法」、「警方行動效率」、「打擊犯罪的效率與決心」、「區間測速科技執法」、「新北市警察整體服務」等項目進行民意調查，各項作為民眾滿意度逾8成。

新北市警局指出，此次調查，在「警察整體服務」及「警方行動效率」所獲滿意度最高，滿意的比率最高。針對「警察整體服務」，包括疏導交通、協尋失蹤人口、執行巡邏、路檢及處理案件等各項服務，新北市民眾滿意度，有83.9%表示滿意，交叉分析顯示各類屬民眾均以表示滿意 的比率較高，尤其是20至29歲有94.2%滿意、或大學教育程度者有91.1%滿意、而分區滿意度以汐止區有91. 7%與土城區90.1%的民眾滿意度最高。

新北市民對警察於接獲報案後平均3分鐘內就可到達現場，對於警方的「行動效率」，有83.5%市民表示滿意，尤其是20至29歲民眾有87.3%表示滿意、專科教育程度者有89.7%滿意、分區滿意度以永和區有91.1%的民眾表示滿意。

新北警方執行三安大執法「治安、公安、交安」違法零容忍行動專案方面，民眾滿意度高達81.3%，交叉分析顯示各類屬民眾以20至29歲有88.7%滿意、專科教育程度者有87.9%滿意、分區滿意度以汐止區88.0%最高。

新北市警局長陳檡文表示，民調結果是市民對新北市警局在治安及交通維護工作上的努力成果肯定，但尚有進步的空間，為貫徹新北市長侯友宜「以民為本」的理念，做好各項治安工作，將與新北市全體警察持續努力，全力達成打造市民「安居樂業」生活環境的目標。

新北市警方今年2月在三峽區山區一處鐵皮屋查獲暗藏槍枝改造工廠，新北市府施鐵腕強制...
新北市警方今年2月在三峽區山區一處鐵皮屋查獲暗藏槍枝改造工廠，新北市府施鐵腕強制拆除。圖／警方提供
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新北市警方接獲民眾報案後平均3分鐘內，就可到達現場，市民對警方「行動效率」有83...
新北市警方接獲民眾報案後平均3分鐘內，就可到達現場，市民對警方「行動效率」有83.5%表示滿意。圖／警方提供
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新北市警察局今年5月委託「台灣指標民調」中心針對「新北警政治安滿意度」進行調查，...
新北市警察局今年5月委託「台灣指標民調」中心針對「新北警政治安滿意度」進行調查，各項作為的民眾滿意度逾8成。圖／警方提供
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警察公安
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