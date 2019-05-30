警政治安民眾滿意度逾8成 新北警行動效率獲肯定

2019-05-30 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警察局於今年5月21日至5月23日委託「台灣指標民調」中心，以新北市29個行政區，訪問1088位、年滿20歲以上的民眾，針對「新北警政治安滿意度調查」，以「遏止治安汙染源」、「治安、交通及公安大執法」、「警方行動效率」、「打擊犯罪的效率與決心」、「區間測速科技執法」、「新北市警察整體服務」等項目進行民意調查，各項作為民眾滿意度逾8成。

新北市警局指出，此次調查，在「警察整體服務」及「警方行動效率」所獲滿意度最高，滿意的比率最高。針對「警察整體服務」，包括疏導交通、協尋失蹤人口、執行巡邏、路檢及處理案件等各項服務，新北市民眾滿意度，有83.9%表示滿意，交叉分析顯示各類屬民眾均以表示滿意 的比率較高，尤其是20至29歲有94.2%滿意、或大學教育程度者有91.1%滿意、而分區滿意度以汐止區有91. 7%與土城區90.1%的民眾滿意度最高。

新北市民對警察於接獲報案後平均3分鐘內就可到達現場，對於警方的「行動效率」，有83.5%市民表示滿意，尤其是20至29歲民眾有87.3%表示滿意、專科教育程度者有89.7%滿意、分區滿意度以永和區有91.1%的民眾表示滿意。

新北警方執行三安大執法「治安、公安、交安」違法零容忍行動專案方面，民眾滿意度高達81.3%，交叉分析顯示各類屬民眾以20至29歲有88.7%滿意、專科教育程度者有87.9%滿意、分區滿意度以汐止區88.0%最高。