只到本周日！板橋蝴蝶公園光雕秀 進入倒數時刻

2019-05-30 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



你去了嗎？新北市政府高灘地工程管理處從4月19日起舉辦為期6周的蝴蝶花海光雕蝶戀季活動，將在6月2日星期日結束，還沒前往觀賞的市民朋友，可以趁著周末與家人、朋友一起到板橋江翠蝴蝶地景公園走走，共享歡樂時光。

為迎接春暖花開時節，高管處在板橋江翠蝴蝶地景公園用23萬株草花，並以台灣鳳蝶為概念，打造蝴蝶地景壯觀花海，夜間則用50萬顆LED燈泡打造光影彩蝶、玫瑰蝶廊、蝴蝶城堡等夜間光雕地景，無論是白天或夜晚，都能看到不同的景象。

現場也播放輕鬆愉快的音樂，並提供蝴蝶特色餐點，就是希望給民眾在視覺、聽覺及味覺感官上有豐富的體驗，許多國內外遊客前往參觀都驚嘆連連，蝴蝶公園也是當地民眾下班放鬆或家人出遊的好去處。

高管處表示，這次的蝴蝶花海光雕蝶戀季活動，配合春夏季節花種交接時刻，變幻部分花種，新增紅葉雞冠、孔雀草、彩葉草等花種，為鳳蝶花海造形變換不同色彩，希望能提供小朋友認識各類特色花草的戶外體驗，並利用瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶增加民眾的保育意識。