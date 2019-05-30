測到大屯活火山 新北議員憂一旁核電廠

2019-05-30 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



中研院團隊在北台灣大屯火山群觀測到周期性地震活動，平均大約每18分鐘就發生一次地震，可以持續數10個小時，並證實大屯火山是活火山，新北民進黨團總召何博文今指出，核一、核二廠就在旁邊，難道不會害怕。

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢，何博文說，台灣地狹人稠又是地震帶，當初核能政策就是不對，現在談哪裡是永久乾式貯存場，但每個地方都不適合，他反對設在新北市，也反對台灣任何地方設立永久乾式貯存場。

何博文表示，核一到核四沒有一個是民進黨任內設置，國民黨過去的官員，要為核能道歉或是表示錯誤，核能問題不應該問經濟部長沈榮津，應該問前總統馬英九。

何博文說，他不是挑動政治對立，中研院證實大屯火山群、龜山島是活火山，大屯火山依直線距離就在核一、核二旁邊，火山每18分鐘發生類似地政的頻率脈動，若放乾式貯存場，外衣發生意外，新北4百萬人要去哪裡避難。

侯友宜說，核電廠在活火山旁邊，會造成高風險，不要說活火山，核一也在斷層地帶，就連下大雨他也嚇死，若倒塌壓倒核廢料那就慘，沒有核安沒有一切。

何博文還說，2020誰執政大家也不一定，國民黨也可能重啟核四，前市長朱立倫也提重啟褐色，侯不要看衰朱，身為現任新北市長，侯友宜是否支持重啟核四。

侯友宜指出，他一定站在新北市立場，會了解所有市民在當下態度是什麼，站在市民的利益，目前沒有重啟核四議題，市民不一定贊成重啟核四，反對的也很多。