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搬遷前最後一場「百粽宴」 南門粽子攤商創威士忌粽

2019-05-30 11:54聯合報 記者翁浩然╱即時報導

下個周末就是端午節了，北市中正區南門市場今天舉辦「百粽宴」，由8家攤商展示百種粽子迎端午，其中攤商「上海合興」結合洋酒創作三款威士忌風味粽，「億長御坊」則新研發川味麻辣粽，其他攤商也秀出經典或熱銷粽；自治會則指出，今年原物料價格上漲，但攤商都自行吸收不漲價

每年一度的「百粽宴」今天在市場二樓集結粽子名攤，包含南園食品、上海合興、億長御坊、萬有全、立家、君問山、翔記、蔬心坊等8家攤商，展出百款粽子，場面壯觀；也是南門市場預計下半年配合市場拆除改建工程搬遷到中繼市場前最後一場「百粽宴」，市府副祕書長陳志銘及產發局官員也都到場關心。

上海合興今年打破傳統，與蘇格登威士忌合作研發三種新口味，包含威士忌芋泥黑棗粽、威士忌豆沙黑棗粽2款甜粽及威士忌鮮肉粽1款鹹粽，3款粽酒香濃厚，因為初次測試，各限量200顆；而億長御坊也求突破研發川味麻辣粽，利用獨門特製醬汁調味充滿香氣，口感麻辣又開胃。

上海合興表示，鮮肉粽過去會將梅花肉泡米酒，威士忌鮮肉粽改用12年威士忌，蒸煮時也加入威士忌，進一步讓酒香滲入肉粽內，保留威士忌杏仁糖香味尾韻；其他2款甜粽當時則思考可保留酒香的食材想破頭，最後選用黑棗浸泡威士忌吸收酒香；3款粽子經過蒸煮後，酒精都已大致揮發，「吃了只會陶醉不會醉」。

除了創新口味，創立超過半世紀的「南園食品」則由85歲二代接班人鍾曾春玉現場重現湖州粽美味「總統粽」，內餡為新鮮豬肉與蛋黃；「萬有全」主打有金華火腿粽，「立家」、「君問山」則秀出熱銷的蛋黃鮮肉粽及傳統豆沙粽，而「翔記」、「蔬心坊」則推出各式素粽。

南門市場自治會長王銓國表示，今年原物料價格以豬肉漲最多，相較去年漲兩成，每百公斤價格從6000、7000元變8000元，而粽葉也略有小漲，但攤商為了老主顧都決定自行吸收不漲價。

北市中正區南門市場今天舉辦「百粽宴」，由8家攤商展示百種粽子迎端午。記者翁浩然／...
北市中正區南門市場今天舉辦「百粽宴」，由8家攤商展示百種粽子迎端午。記者翁浩然／攝影
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上海合興今年打破傳統，與蘇格登威士忌合作研發新口味，包含威士忌芋泥黑棗粽、威士忌...
上海合興今年打破傳統，與蘇格登威士忌合作研發新口味，包含威士忌芋泥黑棗粽、威士忌豆沙黑棗粽等口味。記者翁浩然／攝影
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北市中正區南門市場今天舉辦「百粽宴」，由8家攤商展示百種粽子迎端午，並由「南園食...
北市中正區南門市場今天舉辦「百粽宴」，由8家攤商展示百種粽子迎端午，並由「南園食品」85歲二代接班人鍾曾春玉現場重現湖州粽美味「總統粽」。記者翁浩然／攝影
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上海合興今年打破傳統，與蘇格登威士忌合作研發三種新口味，包含威士忌芋泥黑棗粽、威...
上海合興今年打破傳統，與蘇格登威士忌合作研發三種新口味，包含威士忌芋泥黑棗粽、威士忌豆沙黑棗粽及威士忌鮮肉粽。記者翁浩然／攝影
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上海粽子漲價
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