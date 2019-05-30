大巨蛋審查！職棒代表到場請命 議員轟遠雄態度差

2019-05-30 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



大巨蛋案爭議不斷，今天再度進入台北市都審會，中華棒球協會、中華職棒聯盟代表首次到場發言，綽號「亞洲巨砲」呂明賜也說，他今天為棒球人發聲，日本已有6顆巨蛋，台灣半顆敷不出來不過，覺得可惜；關心大巨蛋的無黨籍台北市議員邱威傑發言表示，審查重點並非大巨蛋要不要蓋，重點是否符合安全標準，並痛批遠雄報告不好好交，他不懂這種企業怎能過關。

今年3月都審會決議，要求遠雄應重新做模擬，另新增「人員疏散步行速度每秒0.6公尺」模擬參數，擇期開會審查，遠雄於今年5月初補件，先表達該模擬參數「窒礙難行」，一度遭北市都發局駁回，要求詳加說明，全案今天進入都審會審查。

進入民眾登記發言時，中華棒球協會祕書長林宗成表示，數年前一場雨讓職業棒球無法比賽，球迷發出怒吼之聲，要求興建大巨蛋，至今將近28、9年，歷經多屆市長，大巨蛋感覺快好了、但還沒好，球迷期待30餘年，希望大巨蛋可以讓台灣在國際體壇發亮發光。

台北興富發成棒隊總教練、球員時期綽號「亞洲巨砲」呂明賜也說，棒球殿堂的日本平均3年生出一顆巨蛋，現在日本已6顆巨蛋，台灣半顆都敷不出來，當然蓋巨蛋不那麼容易，包括法律、交通、安全等問題，但希望可以克服，讓台灣有顆像樣巨蛋。

台北市議員邱威傑指出，今天都審會不是討論大巨蛋要不要蓋，而是討論是否符合安全標準，並質疑遠雄提出的報告不清楚，讓他覺得最可惡的，當有議員、民團、里長發表意見時，坐在都審會觀察室的許多遠雄工作人員不時訕笑。

邱威傑怒批，遠雄藐視台北市政府、台北市議會、台北市民，報告不好好教，還這樣嘲笑，這樣企業，他身為台北市議員，不知道這種企業怎麼過關；民團代表也直言，今天體壇代表希望為了棒球好，但大巨蛋是下錯地點，又蓋得不安全。

為何今天赴都審會？呂明賜受訪表示，他希望趁這機會，為棒球人發一點聲音，日本孵這麼多巨蛋，台灣一顆都蓋不起來，他覺得很可惜，以棒球人身分，希望台灣有個像像國際級賽場。

呂明賜表示，若沒有大巨蛋，除了下雨無法比賽，舉辦國際賽沒有像樣球場，若設備、場地不好，辦國際賽真的貽笑大方，國家有一顆巨蛋應該不這麼困難，應該往各方面克服，不要再一直延宕。