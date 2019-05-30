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日人中山迅延續台日情感 開日式料理店解鄉愁

2019-05-30 11:15中央社 台中30日電

19年前來台的日籍人士中山迅，過去父親經常往返台日，沒想到他也被指派來台負責人力派遣工作，受台灣風土民情及人情味吸引長住，如今他將自己的料理店定位是連結台日情感的店。

位於台中市民廣場附近的一家日式料理店，是由旅台多年的中山迅開設，蓄著滿臉大鬍子的中山迅，將自己的店定位是「一家吃了會讓人開心的店」，也是一家連結台日情感的店，這是基於他與父視延續兩代和台灣的情緣，他覺得，全世界與日本最相近的地方就是台灣。

中山迅19年前來到台灣，最初是日本專業人力派遣公司派駐在台人員，他說，曾引薦不少日籍建築、設計人才來台，參與台北101大樓、高鐵等重大建設，最後因為喜愛台灣的風景、環境、人情味，於是在台灣長久居住下來。

回想起初次來台情景，中山迅表示，父親是藥商，經常往返台日之間，同時結交了不少台灣友人，父親在他24歲那年因病辭世，臨走前特別寫了3封信給台灣的摯友託孤，當他來台時，便帶著信去找父親的友人，其中一位父親友人住在高雄已高齡90歲，由於他們的幫助，他在台灣的業務得以順利推廣，他也能很快融入台灣的生活。

事業穩定後，有時會懷念家鄉味，他希望透過料理，一解鄉愁，於是他在辦公室的一樓空間開設了一間TJ日式簡餐店，TJ就是Taiwan & Japan（台灣跟日本），餐點主打日式便當，由於口味家常可口，獲得日僑學校老師喜愛，也成了該校小朋友便當的固定供應商。

中山迅表示，因為日僑學校的這段經歷，讓他認識學校一名小朋友的日籍媽媽尚美，兩人不僅成為好朋友，擅長日式家常菜的尚美，如今成為他事業上的夥伴，在結束原來的簡餐店後，兩人一起重新創設這家日式料理店，店裡提供的都是日本的家常便菜，單價也平易近人，希望大家能用平價吃到日本正統的料理。

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