親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

環礁美如指環…東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫

匈牙利多瑙河船難 南韓團34人已知7死20失蹤

議員關切「圓仔」孕事？動物園：別急，她才國中生

2019-05-30 08:01聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市立動物園貓熊圓仔」將滿6歲，議員徐弘庭在議會關切「圓仔」的孕事，由於兩岸關係降到冰點，「圓仔」暫無法赴陸找如意郎君，可行方案是由研究人員從大陸攜帶適合的貓熊精液到台灣做人工授精。不過，台北市立動物園發言人曹先紹說，「圓仔」現在等於人類國中生階段，「要生小孩，太急了」。

曹先紹指出，「圓仔」的爸媽「團團」、「圓圓」是2004年出生，一直到2013年才生出「圓仔」，也就是9歲才生。至於是否「圓仔」現在是黃金生育期，其實以過去經驗來看，全世界的生殖紀錄，有大貓熊5歲就生育，扣掉懷孕期，可能很早就懷孕，但這不等於健康。

曹先紹說，「圓仔」的爸媽都是「明星級」，後代繁衍是理所當然，但通常國際上貓熊專家會做建議， 但目前為止，並沒有人針對「圓仔」討論到要在今年或是明年繁殖。

此外，年齡通常也會考慮的因素，但如果這個家族沒有必要急著生，專家就不需要建議在5、6歲、等於還人類在國中階段就要生小孩。

曹先紹說，兩岸仍會和國際上的貓熊專家保持訊息的流通，也不是完全斷了交流，就像是兩岸觀光客，沒有官方認證，雙方人民不能任意來去，但如果雙方關係好，在文件和公文上，會比較順利通暢。

目前兩岸動物交流最早是在2000年，台北市立動物園基於動物保育觀念，透過台北市動物園之友協會和中國動物園協會，與中國大陸動物園多次的專業經驗交流後，同意和北京動物園合作，以蜜熊送到北京動物園，為物種保存開啟新頁。

另外， 「團團」、「圓圓」是以交換方式來台，2008年決定以台灣特有的長鬃山羊和梅花鹿各一對回送到山東威海的劉公島。至於交換動物的近況，曹先紹說，目前繁殖得還不錯，雖然一開始族群個體數很少，到現在已經要注意到過度近親繁殖的階段。

「圓仔」今年將滿6歲，終身大事備受外界關注。圖／台北市立動物園提供
「圓仔」今年將滿6歲，終身大事備受外界關注。圖／台北市立動物園提供
分享
「圓仔」今年將滿6歲，終身大事備受外界關注。圖／台北市立動物園提供
「圓仔」今年將滿6歲，終身大事備受外界關注。圖／台北市立動物園提供
分享

圓仔動物園貓熊
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

一卡通變電子支付龍頭 柯：6個月殲滅

2019-05-29 22:58

北市議會審查敬老金條例 綠營、時力盼等一等

2019-05-30 00:18

藍版敬老金自治條例審議 北市府民調反駁

2019-05-30 00:07

雙城論壇談圓仔孕事 柯文哲說好

2019-05-30 00:02

廢止印花稅沒配套 侯友宜：對地方不公

2019-05-29 23:57

超商、咖啡店騎樓禁菸 新北開辦 北市評估

2019-05-29 23:57

新北敬老卡、65歲持愛心卡 後天起可搭捷運

2019-05-29 23:42

新北里鄰調整條例3度闖關 爭取民意支持

2019-05-29 23:31

新北參加新創展會 與荷蘭辦提案賽

2019-05-29 23:14

中資入侵新北創立坊？侯友宜：嚴查

2019-05-29 23:10

大巨蛋今都審六度闖關 林洲民仍質疑 遠雄：符合規範

2019-05-29 23:05

台二線彎道沒號誌 金山居民盼安全過馬路

2019-05-29 22:17

五股民眾要開路口 市議員：安全較重要

2019-05-29 22:12

瑞芳電動機車設點 租借15分鐘內免費

2019-05-29 22:12

林口區長帶隊訪淡水 觀摩學習市政規劃

2019-05-29 22:10

蘇貞昌批新北街頭暴力多 他反酸這年台北縣治安倒數

2019-05-29 20:16

反針孔偷拍 鶯歌區公所與警方合作打擊色狼

2019-05-29 16:55

一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36

擴大使用範圍！新北敬老卡 6月1日起可搭捷運

2019-05-29 14:34

大巨蛋明闖都審 林洲民：不顧市民安全的假電腦模擬

2019-05-29 14:33

新北6月美力藝術月 15所公私藝術館「免費市民日」

2019-05-29 13:24

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

罕見132公斤龍膽石斑遭烹 民眾諷沒放生太自私

2019-05-29 15:42

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

影／議員失言「同志比野狗恐怖」 館長批：這是什麼官

2019-05-29 17:37

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

「誰給錢誰就是老大」苗栗縣藍營議員發言惹議

2019-05-29 08:58

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

高市市長獎封面是摩天輪 學生笑翻「領motel獎狀耶」

2019-05-29 22:12

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

窮縣又負債！ 宜蘭每人平均背債4萬6千元

2019-05-29 12:55

省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24

居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33

網獲逾200斤巨大龍膽石斑 花蓮餐廳業者買下

2019-05-29 16:46

迎接味全龍進駐主場 嘉市棒球場改鋪設天然草皮

2019-05-29 18:40

大巨蛋明闖都審 林洲民：不顧市民安全的假電腦模擬

2019-05-29 14:33

桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29

嘉市文化局長終於選定！劍湖山世界前總經理出任

2019-05-29 15:38

外鄉鎮也有得領！長治鄉生育補助拍板 家長發現藏彩蛋

2019-05-29 18:40

苗栗嘉盛社區空拍變招牌 記錄美景還能自主防災

2019-05-29 15:33

虎父無犬子！國手之子陳哲修 把砌磚當藝術

2019-05-29 20:49

首獎3萬元！拍礁溪拿獎金

2019-05-29 16:57

影／迎西瓜產季遊山海 後龍西遊季六一登場

2019-05-29 17:54

台中年平均20億鋪新路 議員：路下老舊管線如炸彈

2019-05-29 14:09

朱立倫談話惹議 高思博轟黃偉哲：不自省是一貫作風

2019-05-29 18:06

苗縣藍營議員嗆網友「給人Ｘ」 發道歉聲明關臉書

2019-05-29 17:43

連勝武偕港澳台青年訪高雄 被問藍總統參選人都表支持

2019-05-29 21:24

蘇貞昌批新北街頭暴力多 他反酸這年台北縣治安倒數

2019-05-29 20:16

被陳思宇猛攻帶職參選 柯文哲讚藍議員：代表你很棒

2019-05-29 14:08

一卡通搶電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵

2019-05-29 16:20

超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市擬跟進

2019-05-29 19:30

舉債蓋社宅盧秀燕收爛攤？議員：錯誤政策逢龍就是要反

2019-05-29 16:42

議員要求恢復學童每周一瓶免費牛奶 柯文哲面有難色

2019-05-29 15:32

慶五穀爺誕辰 龍元宮商圈扭金蛋促消費

2019-05-29 16:36

一卡通變電子支付龍頭 柯：6個月殲滅

2019-05-29 22:58

挺韓國瑜6月1日台北造勢？ 柯文哲：應該不會去

2019-05-29 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top