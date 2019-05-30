議員關切「圓仔」孕事？動物園：別急，她才國中生

2019-05-30 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市立動物園大貓熊「圓仔」將滿6歲，議員徐弘庭在議會關切「圓仔」的孕事，由於兩岸關係降到冰點，「圓仔」暫無法赴陸找如意郎君，可行方案是由研究人員從大陸攜帶適合的貓熊精液到台灣做人工授精。不過，台北市立動物園發言人曹先紹說，「圓仔」現在等於人類國中生階段，「要生小孩，太急了」。

曹先紹指出，「圓仔」的爸媽「團團」、「圓圓」是2004年出生，一直到2013年才生出「圓仔」，也就是9歲才生。至於是否「圓仔」現在是黃金生育期，其實以過去經驗來看，全世界的生殖紀錄，有大貓熊5歲就生育，扣掉懷孕期，可能很早就懷孕，但這不等於健康。

曹先紹說，「圓仔」的爸媽都是「明星級」，後代繁衍是理所當然，但通常國際上貓熊專家會做建議， 但目前為止，並沒有人針對「圓仔」討論到要在今年或是明年繁殖。

此外，年齡通常也會考慮的因素，但如果這個家族沒有必要急著生，專家就不需要建議在5、6歲、等於還人類在國中階段就要生小孩。

曹先紹說，兩岸仍會和國際上的貓熊專家保持訊息的流通，也不是完全斷了交流，就像是兩岸觀光客，沒有官方認證，雙方人民不能任意來去，但如果雙方關係好，在文件和公文上，會比較順利通暢。

目前兩岸動物交流最早是在2000年，台北市立動物園基於動物保育觀念，透過台北市動物園之友協會和中國動物園協會，與中國大陸動物園多次的專業經驗交流後，同意和北京動物園合作，以蜜熊送到北京動物園，為物種保存開啟新頁。