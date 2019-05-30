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全台僅存「人力擺渡」 新店百年文化6/12免費搭乘

2019-05-30 07:57聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市新店除了碧潭天鵝船，還有靠人力來操作渡船的百年文化。新北市立圖書館新店分館主任梁敬賢表示，位於碧潭的「新店渡」，在早期交通不便年代，是從新店進入灣潭、直潭、塗潭、屈尺等山區的交通樞紐，而人力擺渡已有130年歷史，目前是全台僅存的文化，卻越來越少人知道。

梁敬賢說，新店溪的擺渡歷史，始於清光緒7年，從新店溪上游到中游過去有挖仔渡、新店渡、直潭渡、小粗坑渡、灣潭渡、塗潭渡、礦窯渡、小坑渡、廣興渡9大渡口，其中新店渡是進入灣潭、直潭等山區的交通樞紐，但隨交通建設普及，渡口逐漸凋零，只剩下碧潭旁新店渡，是全台僅剩的人力擺渡。

目前新店渡仍往返碧潭吊橋旁和灣潭聚落，除颱風天外幾乎風雨無阻，是灣潭居民聯外最快的途徑，遊客也可搭乘，一次20元。梁敬賢說，新店渡深具地方文化特色；為了讓大家認識在地文化，新店分館將在6月12日舉辦「人力擺渡」走讀活動，帶民眾搭乘靠人力操作的渡船，感受新店溪沿岸獨特的人文風景。

梁敬賢表示，活動當天中午12時30分至1點30分會先有讀書會介紹新店渡，接著再帶民眾實際搭船體驗，將由新店文史學會執行長夏聖禮講解新店渡相關歷史，例如古道中歷史的緣碑、屈尺道碑及皇太子行啟紀念碑等石碑，享受擺渡風情。

新北市立圖書館表示，「人力擺渡」走讀活動免費，但名額有限，6月1日起開放現場與電話報名，相關活動訊息可到新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）。

位於碧潭的「新店渡」，曾是進入灣潭、直潭、塗潭、屈尺及安坑等山區的交通樞紐，當時...
位於碧潭的「新店渡」，曾是進入灣潭、直潭、塗潭、屈尺及安坑等山區的交通樞紐，當時靠人力來操作渡船。圖／新北市立圖書館提供
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新店溪的人力擺渡有百年歷史，新北市立圖書館新店分館將在6月12日舉辦活動，帶領民...
新店溪的人力擺渡有百年歷史，新北市立圖書館新店分館將在6月12日舉辦活動，帶領民眾搭乘人力渡船，體驗沿岸人文風景。圖／新北市立圖書館提供
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碧潭圖書館
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