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中資入侵新北創立坊？侯友宜：嚴查

2019-05-29 23:10聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北市議會民進黨團黨議員昨聯合質詢，認為新北創立坊「門戶洞開」讓中資入侵。 記者...
新北市議會民進黨團黨議員昨聯合質詢，認為新北創立坊「門戶洞開」讓中資入侵。 記者王敏旭／攝影
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新北創立坊委由交通大學經營，上月卻出借場地給陸資團隊舉辦「亞洲億元基金投資徵件計畫」，新北民進黨團昨在議會認為有違法，且市府帶頭引進中資給予統戰地點，新北市長侯友宜說，會進行嚴格調查，而交通大學有隱匿事實，有違法該送法辦就送法辦，這點新北有檢討空間。

民進黨團黨市議員羅文崇、陳文治、李余典、戴瑋姗、張維倩、張錦豪、彭成龍與無黨市議員陳世榮昨在新北市議會進行聯合質詢，並認為新北創立坊根本是「門戶洞開」讓中資入侵，要求市府檢討。

戴瑋姗說，該活動宣稱與新北經發局合辦，主辦單位是901兩岸青創聯盟，團隊人員多為台商創二代，活動指導單位乾隆控股公司，原為香港上市公司，2014年更名國農控股公司，又曾被「黨營公司」河北供銷合作社總社入股過半。

新北創立坊委由交通大學經營，上月卻出借場地給陸資團隊舉辦「亞洲億元基金投資徵件計...
新北創立坊委由交通大學經營，上月卻出借場地給陸資團隊舉辦「亞洲億元基金投資徵件計畫」。圖／新北民進黨團提供
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新北經發局長何怡明說，該活動交大與新北經發局都不是合作單位，空間提供使用將回到履約部分處理，得知後就馬上檢討會議，並依契約認定有履約缺失進行扣款，與要求交大提出檢討報告。

張維倩表示，該活動是否違反兩岸人民關係條例的第40-1條第一項、第39-2條第一項？且新北市府把關不嚴，讓中資來到新北使用創立坊，但遇到事情就指是交大，與新北市政府無關。

新北經發局指出，民進黨團質疑中資背景入侵，因陸方來台投資與活動的認定，是中央單位權責，後續檢討報告書內如有若涉合宜性疑義部分，將請中央相關單位釐清確認。

民進黨交大侯友宜新北
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