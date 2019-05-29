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大巨蛋案30日再審議 聚焦防災電腦模擬

2019-05-29 20:46中央社 台北29日電

北市都發局30日將審大巨蛋案，審議焦點在防災電腦模擬參數部分。前都發局長林洲民今天發臉書提及，遠雄提供大巨蛋避難電腦模擬，極其草率，罔顧公共安全的最壞示範。

大巨蛋案爭議未解，台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會3月間討論大巨蛋案，遠雄當時雖完成新版防災疏散模擬，但遭委員批評模擬動畫太晚提供、內容不詳盡，都審會最後決議，遠雄應重做模擬，另外，新增人員疏散步行速度的參數，並擇期開會審查。

都發局今天表示30日將審議大巨蛋案。都發局指出，大巨蛋案目前聚焦3個議題，包含消防救災動線、57輛大客車臨時停車議題、防災電腦模擬，都審會上次針對前2項議題決議同意，但要求遠雄補充細節，因此，明天審查重點將放在防災電腦模擬設定參數部分，相關資料皆已上網公告，並提供給委員。

前都發局長林洲民也在臉書指出，無論是5萬9833人或7萬人的模擬，均為剪接片段呈現；事實上，委員會已多次要求遠雄必須提供全時段影片，以利委員作全時、細節的比對。遠雄公司提供的影片，很明顯，關閉重要模式，內建參數未明，因此，無從比對緊急逃生模擬是否適用。

林洲民說，遠雄公司使用的軟體，網站就明示正確的使用方式，懇請遠雄遵守規定，提供正確電腦模擬。遠雄提供的避難電腦模擬，完全無視長達約1486公尺長，4公尺寬的救災動線存在（面積為5944平方公尺），這是不顧市民安全的「不及格的電腦模擬」。

林洲民表示，台北市政府在2016年7月19日的市政會議就通過同意備查大巨蛋公共安全參考方案，並要求遠雄在一樓提供足夠開放避難空間。

林洲民說，大巨蛋案除都審外，還有環差及建造執照審查，他任職都發局任內，曾多次被問及大巨蛋案進度，對此他重申：「大巨蛋審理進度，決定在遠雄準備設計圖說是否完整、正確，以及是否正視市民公共安全」。

大巨蛋林洲民北市
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