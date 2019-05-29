蘇貞昌批新北街頭暴力多 他反酸這年台北縣治安倒數

2019-05-29 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前指出，今年1月至5月街頭暴力犯罪，新北市和高雄市兩直轄市占6成以上，而內政部長徐國勇解釋，這些暴力犯罪多是行車糾紛。對此，新北市議員葉元之反酸，2005年蘇貞昌落跑去當總統府祕書長，蘇團隊執政下，台北縣治安成績倒數第一，「蘇貞昌這麼不懂治安，還是不要講別人吧。」

葉元之在臉書發文表示，實際仔細研究數據，根本是蘇貞昌在政治操作，故意誤導大家，按照蘇的算法，新北市1到5月街頭暴力犯罪共有34件，而6都的總發生數是100件，所以新北市佔34%，新北市人口有400萬，當然發生件數最多；高雄市277萬人，蘇只提發生件數，而忽略人口數的差異，「不是數學不好，就是政治操作。」

對於徐國勇說蘇貞昌指的街頭暴力是「行車糾紛」，葉元之說，原來行車糾紛也可以被蘇貞昌操作成治安事件，徐國勇吃了誠實豆沙包，打臉蘇貞昌。