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金甌女中技職嘉年華 800國中生體驗8職群

2019-05-29 19:41聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

國中教育會考將在6月10日公布成績及寄發成績單，台北市私立金甌女中今和大安高工、開平餐飲聯合舉行技職嘉年華活動。今明兩天將邀請近800名雙北國中的九年級生到金甌進行八大群科的技職體驗。

今天下午來自新北市鶯歌國中、新北市明志國中、台北市新民、萬華、民族國中共200多名學生率隊參加，每校各有1至2個班級前往金甌，參加職群體驗大風吹，每一個孩子有兩輪機會體驗不同的群科，每回40分鐘，而每一群科一次只有20至25位學生可以體驗，所以大風吹前孩子要挑選自己有興趣的類科。

八大職群包括電子電機科、餐飲科、應用英文科、應用日文科、多媒體設計科、國際觀光科、商業經營科和普通科，各科系由高三的學長姐協助規劃技職體驗闖關活動，親自帶學弟妹了解科系學習內容和三年學習成果。

其中金甌女中的國際觀光科30日前正在舉辦「來遊金甌、趣看南向」畢業展，介紹東南亞18國的風土民情。今日學生體驗時，可分別在不同的國家闖關，聽學姊分享當地民情與貨幣特色、打招呼的語言，闖關成功就可以搜集一支國旗，現場也提供東南亞特色飲品如泰式奶茶、越南咖啡等。

開平餐飲學校致詞時提到，他們是一所沒有課本、沒有鐘聲、沒有朝會的學校，連運動會都要由學生投入參與規劃；大安高工則表示，他們成立至今79年，有10+1科的工科科系，去年分數落點在會考20至27分，兩校都歡迎國中生選擇就讀。

學生體驗應用英文科VR。圖／金甌女中提供
學生體驗應用英文科VR。圖／金甌女中提供
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台北市私立金甌女中今和大安高工、開平餐飲聯合舉行技職嘉年華活動。圖／金甌女中提供
台北市私立金甌女中今和大安高工、開平餐飲聯合舉行技職嘉年華活動。圖／金甌女中提供
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國中教育會考東南亞
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