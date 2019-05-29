超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市擬跟進

2019-05-29 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



新北市與知名連鎖超商、咖啡店合作，9月起2600處店面前騎樓全面禁菸，台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，市議員詢問是否跟進新北市？台北市衛生局長黃世傑代為回答，目前朝這方向，預計6月提評估報告，禁菸範圍、作法比照新北市模式。

新北市預告今年9月起，針對市內連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，違者可罰最重1萬元，台北市衛生局今年5月初開會討論，評估花3個月研議可行方案，並了解民意。

昨天台北市議會總質詢，國民黨市議員王鴻薇指出，針對騎樓全面禁菸，她之前多次質詢，並希望台北市政府研考會調查民意，最後近87％民眾表達支持，是否會跟進新北市。

黃世傑一開始表達仍在觀察外界反應，但議員數度追問時程表，黃才說，衛生局從5月開始做政策評估，預計1個月後再提報告，目前方向上要執行，至少可比照新北作法，將便利商店、咖啡店的騎樓人行道的禁菸範圍。

黃世傑又說，還有許多細節問題，包括劃設禁菸線、張貼公告等，也必須蒐集各方意見，最近有跟超商、咖啡廳業者商討，部分業者也表達支持。

台北市衛生局補充，「菸害防制法」未將騎樓、人行道納入禁菸場所，台北市目前針對學校周邊人行道、135條登山步道禁菸，另外，信義區香堤廣場徒步區從2016年啟動禁菸，違規可罰2000元到1萬元。