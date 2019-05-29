中資新北創力坊辦活動 侯友宜：依約罰交通大學

2019-05-29 19:32 中央社 新北29日電



民進黨多名新北市議員今天在議會質詢時，抨「新北創力坊」遭中資入侵辦活動，侯友宜表示將依契約處罰管理單位交通大學；至於「雙城論壇」將登場的意見，他說「不干我的事」。

新北市議會今天進行市政總質詢，陳文治等多名民進黨議員聯合質詢時以「中資入侵、門戶洞開、新北衝第一」為主題，並在議場內高喊口號，抗議中資入侵市立「新北創力坊」舉辦亞洲億元基金投資徵件計畫活動，有涉及統戰之嫌。

議員們說，活動協辦廠商為「901兩岸青創聯盟」，成員多為台商創二代，活動指導單位「乾隆控股公司」大股東是中國河北省供銷合作社總社；這間合作社致力於農村經濟、農村金融、農資貿易，與青創產業毫無關係，結合「901兩岸青創聯盟」舉辦活動的背後，恐是中資入侵的跳板。

侯友宜說，陸資進來要經過中央審核，市府得知創力坊場地違規出借後，有召開檢討會並要求交大提出報告。他強調，這次要從嚴處分，按契約該處罰就處罰，同時也要求這種事情絕不允許再發生。

經發局長何怡明表示，創力坊由交通大學管理，交大未向市府說明出借場地的問題，市府知道後就開會檢討履約缺失及扣款，並要求提出報告及懲處。這次活動，交大及市府都不是合辦單位。

另外，議員戴瑋姍詢問侯友宜是否會參與台北上海「雙城論壇」，侯友宜表示「不干我的事」；戴瑋姍質疑論壇主題是「北北基與長三角的經濟合作」，怎麼會不干新北市的事？侯友宜表示，「沒有邀我呀，我當然不知道」。

他表示，若談北北基合作，也應問一下新北的看法，對於雙城論壇的訊息，他都是看媒體的報導得知。雙北合作是必然的，但兩岸之間有關北北基合作的問題，不在雙北合作平台的項目中，他相信台北市長柯文哲會尊重並知會新北。

感冒的侯友宜近日抱病上台備詢，獲不少議員肯定，今天更因多喝水緣故，出現罕見暫停備詢上廁所的情形。議員張維倩說，侯友宜尊重議會都站著備詢，更不會找人一旁陪伴備詢，這點比高雄市及宜蘭縣好，她要為侯友宜第一次總質詢表現按個讚。