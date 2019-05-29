朱立倫談話惹議 高思博轟黃偉哲：不自省是一貫作風

2019-05-29 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫昨天走訪台南，談話惹來爭議，台南市長黃偉哲更指「連台南有沒有T-BIKE都不知道，走馬看花說三道四，滿可笑。」對此，全程陪同朱的前政務委員高思博表示，朱立倫是以過去十多年地方治理經驗發表談話，沒有針對黃偉哲，批評「不自省」是黃一貫作風。

高思博表示，朱立倫拜訪台南市議會時，提出自己在新北的經驗，「府會和諧是施政順利的基礎」，從他市長本人到局處首長都對議員的意見充分尊重，代表重視民意和執政謙虛。至於地方建設牛步，朱認為，台南市至少市區6座運動中心是必須的。

高思博指出，談到五缺和勞工權益，朱認為這些都是政府應盡速面對處理，否則企業經營陷入困境，台商也無法回流台灣；另外，一例一休反而讓勞工在經濟困難時收入減少，雪上加霜，台南市去年還未成立勞檢專責單位，也不是照顧勞工應有之舉，顯示前院長賴清德、前市長在中央和地方執政對勞工政策不夠用心。

至於七股太陽光電問題，高思博指，朱立倫表示去年核能公投通過後政府本該藉此檢討能源政策，卻仍然為了意識形態，將影響漁民生計和黑面琵鷺生態的漁電共生方案，在目前缺乏地方自治規定及民眾參與時，大開方便之門，因此表達支持七股鄉親的訴求。