台二線彎道沒號誌 金山居民盼安全過馬路

2019-05-29 22:17 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山區濆水路沒有號誌，出入總是卡好久，危險萬分，市議員廖先翔服務處會勘，要改善居民出入卡關及安全的問題。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山區濆水路13號旁的路口緊鄰著台二線彎道路段，這邊的居民都仰賴這個路口出入，不過因為沒有號誌，出入總是卡好久，危險萬分，今(29)日市議員廖先翔服務處會勘，要改善居民出入卡關及安全的問題。

附近居民表示，濆水路13號附近的民宅出入都仰賴這一個路口，因為彎道旁出入視線不良，加上台二線上車速往往不慢，路口又沒有號誌燈協助，進出的車輛常常卡住動彈不得，而老人、學生要過馬路搭公車也要等了又等再三確認沒車才穿越馬路，出入不方便相當困擾。

濆水路13號旁的出入道路，雖然緊鄰台二線，但是剛好是彎道路段，前後的號誌燈又都是閃爍黃燈，這裡出入的居民可以說是相當的為難，每當以為沒車可以通行，彎道的盡頭卻又有車輛駛出，可以說是每天都要卡關卡很久，在里長與議員服務處的協助下，會勘商討出解決的辦法。

永興里長許瑞林指出，礙於法規限制，號誌燈距離過近若是沒有學校或是特殊需求就沒有辦法設立第二支三色號誌，為此也提出變通辦法，研擬讓前方閃爍黃燈改設定為三色號誌燈，而濆水路13號的路口則會增設一支預告前方燈號的號誌燈以及方便出入民眾觀看號誌的反射鏡，期待在鄰近路口紅燈亮起時，台二線上車輛能夠在這裡放慢車速，讓民眾可以安心過馬路，車輛也可以出入不卡關。