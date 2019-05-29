非自用住宅房屋稅草案遭撤回 南市府：修改再送審

2019-05-29 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市議會今天二讀審議「台南市房屋稅徵收率自治條例」草案，內容為將非自用住宅房屋稅率從現行的1.5％，調高為2戶以下2.4％、3戶以上3.6％，但大會認為法規不夠完善，宣布退回。市府表示，會再修改送審，兼顧輕稅與居住正義。

國民黨團書記長蔡育輝認為，市府將市民當作提款機，近3年房屋稅已多徵收52.59億元，去年會計剩餘款也高達50多億元，但這屆不動產評價委員會推動單一自用住宅優惠稅率，為了彌補損失，將非自用住宅2戶以上漲2倍，3戶以上漲3倍，預估受影響有3萬多人、6萬多戶，可增加4億多元稅收。

蔡育輝指出，都市房屋跟鄉村房屋價值有差異，有些是共同繼承取得，時代環境不同，對一戶認定標準不一，應依各區狀況、每間房屋坪數、結構、價值等重新訂定草案，不能為了打擊建商炒房，犧牲中低收入老百姓的權益。

財稅局表示，從現實面來看，台南市非自住房屋的持有成本偏低，租稅負擔相對較輕；營業用房屋占所有戶數的8.4%，全市有47.2%的房屋稅來自營業用房屋。但非自住用房屋占所有戶數6.2%，卻只有5.8%的房屋稅來自於此，顯見持有3套房屋以上的多屋族，租稅負擔明顯過輕。