土樹城林橋下橋交通分流 匝道、平面迴轉2擇1

2019-05-29 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



捷運萬大樹林線2021年要進行落墩工程，車道縮減恐造成尖峰時段已堵塞的樹林中華路更塞，新北市議員廖宜琨今會同交通局、工務局新工處及捷運局等現勘；目前最有可能的兩方案，一是增設城林橋匝道，另一是在金門街369巷開闢平面迴轉車道，6月底前可望作出評估報告。

城林橋土城往樹林方向多大貨車，為了往樹林鶯歌去，目前大貨車下橋後左轉只有兩線道的中華路，不到100公尺又再左轉水源路，以接環漢路五段，上下班尖峰常造成交通壅塞。

廖宜琨及溪福里長楊秋菊擔心，萬大樹林線2021年就要施工落墩，到時候中華路只剩線雙向各1車道，且是永久變更；目前該上述路段路況已經是及格邊緣D至E等級，未來若公車靠站就將全部擋住車流，何況大貨車再待轉，籲請交通局等改善，至少加強分流。

交通局指出，目前有兩方案比較可行，一是城林橋銜接環漢路增設高架匝道，不過匝道要做往鶯歌方向，橋下腹地不足，工程較為複雜；新工處則表示，由於該路線捷運將高架通行，若建匝道恐影響捷運施作，要再評估。