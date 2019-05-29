議會審敬老金條例 要求北市府提對案

2019-05-29 17:01 中央社 台北29日電



台北市議會今天審查「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，經各議員發表意見後，決議要求台北市政府提出對案，以利議會下次逐條審查。

對此，台北市政府社會局指出，將把「台北市重陽節禮金致送作業須知」的發送敬老金標準文字化，先送市政會議，再送議會討論。

台北市議會中國國民黨黨團22日提送「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，希望讓北市65歲以上的民眾、55歲以上原住民者都能領取重陽敬老金。草案已完成一讀。

草案今天進入市議會法規委員會討論，包含時代力量、民主進步黨、中國國民黨籍等多名市議員出席。

會中，國民黨籍市議員汪志冰表示，北市府未提出重陽節敬老金自治條例草案的對案，這部分應採審慎態度，且台北市社會局也要提出財源報告等。

時代力量市議員黃郁芬、林亮君、林穎孟相繼發言，認為制定自治條例應符合法律程序，也要評估財源，並提出報告，應建立健全照顧長輩政策，不應該齊頭式發放敬老金，希望議會不要出現違法審查過程。

國民黨籍市議員應曉薇、秦慧珠認為，應直接逐條審查草案，因為草案沒有牴觸相關法律及辦法，北市府也不應阻礙議會制定自治條例，且許多長輩都提及應直接發放敬老金。

秦慧珠說，北市府日前赴國民黨團提出要增加消防員加班費，這部分也沒有法源依據。

民進黨籍市議員梁文傑表示，發放敬老金是政治問題，這與發放對象、金額有關，他原本贊同北市府刪除敬老金，但事後發現市府提供的老人福利政策，讓許多長輩覺得麻煩，不願參加。

他建議北市府提出的對案時，內容不要提及金額，否則可能造成後續糾紛，建議兩案併陳，送大會審議、討論。

法規委員會召集人王浩裁示，北市並非所有自治條例都是有法源依據，例如秦慧珠所指加發消防員加班費，這部分也無法源依據。

王浩指出，議會每次審查法案，都會要求北市府提對案，這是市議會對北市府的尊重，也是依據台北市議會議事規則，因此，經議員今天廣泛討論後，預定6月5日進行逐條審查，並一併討論市府提出的對案。

台北市社會局長陳雪慧會後受訪時表示，針對議會要求提出對案部分，會把「台北市重陽節禮金致送作業須知」的發送敬老金標準文字化，先送市政會議，再送議會討論。

她指出，敬老金發放對象還是要以低收入戶、中低收入戶、99歲以上長輩等為主，不應「普發」，北市府提出的對案版本，也將以「台北市重陽節禮金致送作業須知」為範本。

她說，社會局的立場就是若有多出來的行政資源，應該還是要先建置例如醫療、日間照護等部分。雖然議員批評敬老卡不夠好用，社會局已再檢討，且逐年進步，但還是應先滿足老人福利政策後，再發放敬老金。