東亞青運今年辦不了 中市府積極爭取復辦機會

2019-05-29 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市副市長令狐榮達今天回應民進黨議員質詢時表示「東亞青運今年應無法辦理了！」他表示，東亞青運復辦仍有機會，市府會積極爭取。各項準備工作繁複，目前各運動場館及各項軟硬體設施持續推動中，市府會持續評估國際大局，並持續努力爭取。

民進黨台中市議員周永鴻、曾朝榮、李天生、江肇國、張家銨、蔡耀頡、何敏誠多位議員聯合質詢，質疑市長盧秀燕上任後，找了前外交官令狐榮達擔任副市長「台中不但完全沒有國際化，反而每下愈況！」議員周永鴻舉例，還有現代直接民主全球論壇也是很好的學術論壇將在台中舉行，但當初被選中的特色「參與式預算」及「青年審議委員會」，現在全取消了！周永鴻質疑「盧秀燕上台，台中市卻被國際下架了！」

令狐說，2019年現代直接民主全球論壇是很好的學術論壇，為提升國際能見度，市府將繼續支持此論壇在台中舉辦。至於參與式預算政策，現在皆由里長隨時向各局處長反映里民需求，也可達到直接民主的效果。

議員江肇國批評，盧秀燕當初公布兩位副市長人選時表示，要借重警界出身的陳子敬打造台中成為安全城市，但上任後重大槍擊及鬥毆事件頻傳，治安明顯惡化。外交官出身令狐榮達，希望能外交發功，把台中推上國際，但令狐兩次出訪，只去了香港及閩浙，結果被國台辦形容支持九二共識的城市的頭銜。

江肇國表示，令狐副市長一輩子為外交打拚，對中國的打壓應有深刻的感受，可惜到台中後，只能順著盧市長的政治立場，台中未來恐怕只能從國際下架，令人失望。

曾朝榮則表示，令狐副市長只有外交經驗，卻來督導都發、建設、水利三個重要的局處單位。外交能力無法發揮，在內政上也拿不出成績，如何面對市民的期待。