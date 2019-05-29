南投赴陸簽10億元農產採購MOU 議員擔心沒下文

2019-05-29 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣長林明溱率觀光、農業到大陸拚經濟，並和大陸簽訂了10億元農產採購MOU（合作意向書），縣議會民進黨團今天質詢，認為MOU只是君子協定，縣府應該注意後續是否實際採購，才對南投農產外銷有幫助。

南投縣長林明溱說，MOU縣府並不具備簽署的權力，而是由縣農會和對岸的企業簽約。他說，不論是MOU或採購契約，最重要的還是後續的進展，縣農會已經出口5000公斤的茶葉，最近也有兩貨櫃的鳳梨將出口。林明溱也說，縣府要出訪大陸前，陸委會特定派人到縣府提醒，縣市政府和大陸不能簽訂任何契約，縣府只是遵照陸委會指示辦理。

縣議員葉仁創說，縣府3月到大陸參訪，也簽了10億元的農產採購MOU，他肯定縣府團隊相當辛苦，每天行程起的比雞早、跑得比馬快。但合作意向書只是君子協定，不具備契約效果，如果對方後面沒有採購，對農民沒有保障。縣議員廖梓佑也說，簽意向書雖然風光，但縣府有沒有繼續追蹤，要求對方履行約定，盡快完成採購。

葉仁創說，高雄市長韓國瑜擔任北農總經理時，也和對岸企業簽訂採購1萬盒茶葉，最後只採購700多盒。希望應該簽署契約而非意向書，他也擔心農產、觀光過度依賴大陸，將所有雞蛋放在同一個籃子，有點風險。