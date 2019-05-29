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汐止厚德里老人共餐第6年 里長：排骨超好吃

2019-05-29 14:55聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

汐止厚德里每個禮拜三中午11點半，里長陳有諒及志工們會準備餐點提供給長者，每次都...
汐止厚德里每個禮拜三中午11點半，里長陳有諒及志工們會準備餐點提供給長者，每次都會有100多人前往領餐。記者胡瑞玲／攝影
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新北市汐止區厚德里開辦老人共餐邁向第6年，許多長輩最期待的就是每個禮拜一次的午餐聚會，厚德里里長陳有諒表示，為了讓高齡長能多出來走動、交流，因此6年來不間斷提供免費的供餐，就是要讓共餐活動能長久下去。

「我已經來這裡吃5年了」享用共餐的阿嬤笑說，今天的午餐有南瓜、筍子、甜不辣和炸排骨，每次都不一樣，所以我每個禮拜三的11點半，都要來這裡坐一下，吃飯、聊天，比較不會無聊，陳有諒也說，當初發起老人共餐的目的就是要讓長者多出來走動，「新北市長府在推廣銀髮俱樂部，所以我就用共餐的方式，讓長輩可以有一個固定聚會的地方吃飯、聊天」。

談到當初推行共餐活動，陳有諒說，一開始就想說要配合政府節能減碳的環保政策，所以規定來領共餐的人需要自備碗筷，卻遭到長者反彈，「拿著碗過來領飯，很像乞丐，很難看！」但陳有諒仍耐心地不斷向里民們宣導，「你們的孫子孫女去學校都要自備餐盒，大家都一樣，不會不好看」，最後長輩們在陳有諒的勸導下，才慢慢地都習慣自備餐具這件事。

另外，陳有諒也提到，厚德里跟其他里的共餐不太一樣，只提供4種菜色，3種蔬菜1塊肉，他表示，有些里的共餐有收費，但他這裡完全免費，如果提供太多選擇，除了會造成志工買菜、煮菜的困擾，經費也是一大問題，陳有諒說，有阿伯曾經跟他說，怎麼政府提供的共餐菜色這麼差，他就會回說，這不是政府出錢，是他籌錢來辦的活動，「而且，我們的炸排骨超好吃的，一次都能吃3塊！」

陳有諒說，老人共餐已經邁入第6年，每年52餐，他已經辦了超過260次，每次都有100多名長輩會來領餐，但他堅持不收費，單純就是要為里民服務，讓老人吃得開心，也要讓他們知道活著就是要動，多出來走動才會有活力，另外，除了供餐給長者外，也鼓勵里鄰、社區里的智能障礙者一起吃飯，與大家互動。

汐止區厚德里開辦老人共餐邁向第6年，除了有志工幫忙被餐，厚德里里長陳有諒（圖）也...
汐止區厚德里開辦老人共餐邁向第6年，除了有志工幫忙被餐，厚德里里長陳有諒（圖）也親自幫忙炸排骨。記者胡瑞玲／攝影
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厚德里提供的老人共餐菜色每個禮拜都不一樣，這禮拜志工們準備南瓜、筍子、甜不辣和炸...
厚德里提供的老人共餐菜色每個禮拜都不一樣，這禮拜志工們準備南瓜、筍子、甜不辣和炸排骨，長陳有諒特別推薦它們自己炸的排骨。記者胡瑞玲／攝影
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為了響應新北市政府節能減碳的環保政策，汐止厚德里的老人共餐需要自備碗筷，落實減塑...
為了響應新北市政府節能減碳的環保政策，汐止厚德里的老人共餐需要自備碗筷，落實減塑行動。記者胡瑞玲／攝影
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厚德里長者排隊領共餐，里長陳有諒（右）熱心和每位里民打招呼，關心居民大小事的需求...
厚德里長者排隊領共餐，里長陳有諒（右）熱心和每位里民打招呼，關心居民大小事的需求。記者胡瑞玲／攝影
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汐止區厚德里開辦老人共餐邁向第6年，厚德里里長陳有諒表示，為了讓高齡長能多出來走...
汐止區厚德里開辦老人共餐邁向第6年，厚德里里長陳有諒表示，為了讓高齡長能多出來走動、交流，因此6年來不間斷提供免費的供餐。記者胡瑞玲／攝影
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汐止區厚德里開辦老人共餐邁向第6年，厚德里里長陳有諒表示，為了讓高齡長能多出來走...
汐止區厚德里開辦老人共餐邁向第6年，厚德里里長陳有諒表示，為了讓高齡長能多出來走動、交流，因此6年來不間斷提供免費的供餐。記者胡瑞玲／攝影
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老人共餐
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