汐止厚德里老人共餐第6年 里長：排骨超好吃

2019-05-29 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



汐止厚德里每個禮拜三中午11點半，里長陳有諒及志工們會準備餐點提供給長者，每次都會有100多人前往領餐。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook 新北市汐止區厚德里開辦老人共餐邁向第6年，許多長輩最期待的就是每個禮拜一次的午餐聚會，厚德里里長陳有諒表示，為了讓高齡長能多出來走動、交流，因此6年來不間斷提供免費的供餐，就是要讓共餐活動能長久下去。

「我已經來這裡吃5年了」享用共餐的阿嬤笑說，今天的午餐有南瓜、筍子、甜不辣和炸排骨，每次都不一樣，所以我每個禮拜三的11點半，都要來這裡坐一下，吃飯、聊天，比較不會無聊，陳有諒也說，當初發起老人共餐的目的就是要讓長者多出來走動，「新北市長府在推廣銀髮俱樂部，所以我就用共餐的方式，讓長輩可以有一個固定聚會的地方吃飯、聊天」。

談到當初推行共餐活動，陳有諒說，一開始就想說要配合政府節能減碳的環保政策，所以規定來領共餐的人需要自備碗筷，卻遭到長者反彈，「拿著碗過來領飯，很像乞丐，很難看！」但陳有諒仍耐心地不斷向里民們宣導，「你們的孫子孫女去學校都要自備餐盒，大家都一樣，不會不好看」，最後長輩們在陳有諒的勸導下，才慢慢地都習慣自備餐具這件事。

另外，陳有諒也提到，厚德里跟其他里的共餐不太一樣，只提供4種菜色，3種蔬菜1塊肉，他表示，有些里的共餐有收費，但他這裡完全免費，如果提供太多選擇，除了會造成志工買菜、煮菜的困擾，經費也是一大問題，陳有諒說，有阿伯曾經跟他說，怎麼政府提供的共餐菜色這麼差，他就會回說，這不是政府出錢，是他籌錢來辦的活動，「而且，我們的炸排骨超好吃的，一次都能吃3塊！」