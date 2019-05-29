口蹄疫拔針將滿1年 新北動保處持續加強防疫

2019-05-29 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市動保處協助豬農進行場區消毒。圖／新北市動保處提供 分享 facebook 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局在去年7月，正式宣布「正式停止施打口蹄疫苗」，即將屆滿1年，都沒有傳出任何口蹄疫案例，新北市動保處表示，會持續強化防疫政策，加強豬、牛、羊採血監測，巡迴訪視畜牧場進行防疫宣導，並協助加強消毒，期望今年7月向世界動物衛生組織提出申請，成為口蹄疫未施打疫苗非疫區。

新北市動保處表示，防檢所推動施打口蹄疫疫苗已22年，動保處持續到畜牧場及拍賣市場進行採血監測，截至108年上半年度，養豬場17場次、肉品市場採血監測1596件，檢測結果皆符合規定。動保處也提醒，養豬戶不要私自施打疫苗，動保處也會持續宣導口蹄疫拔針政策，協助豬農加強消毒，加強防疫能量。

農業局長李玟表示，現在是台灣地區申請口蹄疫非疫區的關鍵時期，但在中國大陸、越南、蒙古及柬埔寨等亞洲國家爆發非洲豬瘟的衝擊之下，所有畜牧場都必須要更提升場區的防疫能力，若場內動物出現健康異常狀況，要即時通報動保處；新北市政府積極輔導農戶作好生物安全防治措施，並巡迴採血監測力價，為新北市養豬產業嚴格把關，大家一起努力通過申請，讓養豬產業帶來新成長動力。