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北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，引發爭議，國民黨台北市議會黨團提台北市重...
台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，引發爭議，國民黨台北市議會黨團提台北市重陽敬老禮金致送自治條例，今在議會法規會審查。記者楊正海/攝影
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北市議會法規會上午審查國民黨議會黨團所提的台北市重陽敬老禮金致送自治條例草案，北市研考會上午公布民調，針對台北市民對老人福利議題的看法，詢問取消一般老人重陽敬老禮金的支持度，在1212位受訪者中，支持57%、不支持28%。

北市政府研考會在108年5月20日至23日進行民意調查。詢問對於取消或發放重陽敬老禮金的想法，有高達六成的受訪者支持取消一般老人重陽敬老金，把預算放到老人需要照顧項目才有意義；至於取消重陽敬老禮金後，預算應最優先放的老人福利，前三項則為醫療照顧33%、長期照護14%，以及日間照護11%。

調查結果也顯示，受訪者中，知道敬老卡的有四成七，在複選知道可使用項目的情況下前三項分別為公車57%、捷運46%、敬老愛心計程車12%；進一步詢問65歲以上受訪者敬老卡使用經驗，在249位受訪者中，則八成二有使用經驗、一成七沒有，使用項目仍以交通工具為大宗，尤以公車91%、捷運85%為最。

而在台北市政府對老人照顧的評價方面，則詢問了最近一年市府對老人照顧變好或變差的感受，覺得變好的有三成六、差不多的近兩成、變差的則為一成四，與前次(106年11月28日)調查相比，認為變好的受訪者從16%上升至36%，顯見市民對於市府的老福政策已往肯定的方向前進。

此外，調查也詢問政府應該優先提供的老人照顧為何，在複選的狀況下，前三項分別為醫療照顧55%、日間照護36%、長期照護30%，與前次(106年11月28日)調查相比，並無太大不同，值得一提的則為敬老禮金的需求從106年的28%下降到13%，可瞭解到市民希望在老後，政府可提供較多的醫療照顧仍為首要。

研考會指出，這項調查在108年5月20日至23日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1212人；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.81個百分點以內；調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。

北市重陽敬老禮金
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