淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



淡江大橋第三標主橋段工程歷經多年爭取，今年3月舉行動土儀式，預計2024年底完工通車。不過，有民眾日前竟在八里挖子尾發現一處疑為75年歷史、台灣罕見擁有上下共三層砲工事的砲框舍。新北市文化局昨進行文化資產保存價值會勘，晚間緊急表示，會再行研議其文化資產保存價值，已與施工單位協調，暫勿於該建物所在區段施作工項。

臉書「台灣戰史」版主魏以恩表示，這是一座擁有75年歷史的砲框舍，「是唯一擁有上下共三層的砲工事」，一旁開始整地要興建大橋，詢問工頭的結果是要進行挖掘拆除，「說來覺得遺憾，一個歷史文物在我們眼前消失殆盡，這可能是最美最後的一面。」

魏以恩解釋，砲框舍一般的話只有一層或二層，有三層的是大台北地區第一，應該也是唯一的一個，一般只有射擊孔（射口）和一個彈藥庫而已，但這座卻有廁所和水槽的設計，十分罕見，是件珍貴的古蹟。

對此，文化局長蔡佳芬表示，八里區「挖子尾砲框舍」因淡江大橋新建工程整地作業而露出原貌，昨進行文化資產保存價值會勘，挖子尾砲框舍位處八里河口沙丘，為護衛及控制淡水河口的防禦工事之一，長年隱蔽偽裝於海濱沙丘植被中，兩座砲框舍本體為鋼筋混凝土造，依標準圖所建成，現場未見有營區、指揮所等相關軍事設施。