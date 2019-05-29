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淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

淡江大橋第三標主橋段工程歷經多年爭取，今年3月舉行動土儀式，預計2024年底完工通車。不過，有民眾日前竟在八里挖子尾發現一處疑為75年歷史、台灣罕見擁有上下共三層砲工事的砲框舍。新北市文化局昨進行文化資產保存價值會勘，晚間緊急表示，會再行研議其文化資產保存價值，已與施工單位協調，暫勿於該建物所在區段施作工項。

臉書「台灣戰史」版主魏以恩表示，這是一座擁有75年歷史的砲框舍，「是唯一擁有上下共三層的砲工事」，一旁開始整地要興建大橋，詢問工頭的結果是要進行挖掘拆除，「說來覺得遺憾，一個歷史文物在我們眼前消失殆盡，這可能是最美最後的一面。」

魏以恩解釋，砲框舍一般的話只有一層或二層，有三層的是大台北地區第一，應該也是唯一的一個，一般只有射擊孔（射口）和一個彈藥庫而已，但這座卻有廁所和水槽的設計，十分罕見，是件珍貴的古蹟

對此，文化局長蔡佳芬表示，八里區「挖子尾砲框舍」因淡江大橋新建工程整地作業而露出原貌，昨進行文化資產保存價值會勘，挖子尾砲框舍位處八里河口沙丘，為護衛及控制淡水河口的防禦工事之一，長年隱蔽偽裝於海濱沙丘植被中，兩座砲框舍本體為鋼筋混凝土造，依標準圖所建成，現場未見有營區、指揮所等相關軍事設施。

蔡佳芬指出，會勘是依文化資產保存法第14條辦理列不列冊追蹤的審議程序，將統整審議委員意見後，再行研議其文化資產保存價值，目前已與施工單位協調，暫勿在該建物所在區段施作工項，以維護尚待審議之文化資產。

臉書「台灣戰史」版主魏以恩表示，一般砲框舍只有射擊孔（射口）和一個彈藥庫而已，但...
臉書「台灣戰史」版主魏以恩表示，一般砲框舍只有射擊孔（射口）和一個彈藥庫而已，但這座卻有廁所和水槽的設計，十分罕見。圖／「台灣戰史」魏以恩提供
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新北市文化局昨進行文化資產保存價值會勘，暫停該建物所在區段施作工項。圖／新北市文...
新北市文化局昨進行文化資產保存價值會勘，暫停該建物所在區段施作工項。圖／新北市文化局提供
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新北市文化局昨進行文化資產保存價值會勘，晚間緊急表示，會再行研議其文化資產保存價...
新北市文化局昨進行文化資產保存價值會勘，晚間緊急表示，會再行研議其文化資產保存價值，已與施工單位協調，暫勿於該建物所在區段施作工項。圖／新北市文化局提供
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八里區「挖子尾砲框舍」，有上下共三層的砲工事。圖／「台灣戰史」魏以恩提供
八里區「挖子尾砲框舍」，有上下共三層的砲工事。圖／「台灣戰史」魏以恩提供
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臉書「台灣戰史」版主魏以恩表示，砲框舍一般只有一層或二層，這次十分罕見。圖／「台...
臉書「台灣戰史」版主魏以恩表示，砲框舍一般只有一層或二層，這次十分罕見。圖／「台灣戰史」魏以恩提供
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文化資產八里淡江大橋古蹟
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