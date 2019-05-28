台史博展出戰後台灣社會運動 同志先驅祁家威現身分享

2019-05-28 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台灣歷史博物館今天起至明年5月17日推出「迫力‧破力：戰後台灣社會運動特展」，透過社運物件、訪談紀錄，讓觀眾看見在不同的壓力下，台灣人如何串連走上街頭，或是以社區寧靜改造等形式爭取權益，蓄積動能促進社會轉型。 同志運動先驅祁家威今天手著彩虹旗出席，和大家享自己的社運故事。

台灣歷史博物館說，歷史不僅是在記錄過去，更需要回應當下，才能走向未來。台灣社會經歷了長達38年戒嚴，今日大家視為理所當然的各種勞動、居住、言論、人權與環境等權益，是許多社會運動參與者在街頭前仆後繼，或在日常長期推動改革的成果。

展覽分為四大區塊，入口單元導引觀眾透過公民現有權利、指標，對照過往相關議題的社會運動、法令等，了解自身享有的公民權利，其實是長期以來許多挑戰者爭取的結果。第二單元「暖身」，展出印刷機、廣播錄音帶、新聞稿與社運現場各式文宣，呈現不同世代、群體如何透過不同媒介、管道動員、匯集人群，預作行動準備。

第三單元「出發：戰後台灣社會運動記事」藉由觀眾都還有印象近年案例，透過物件看事件發生始末與背後因素，從參與運動者訪談看見參與運動的原因、當下面臨的狀況與心緒轉折，藉此說明運動中的多樣與多變，打破扁平化的運動想像。