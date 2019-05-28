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海研五號沈沒近5年 賴峰偉籲請打撈

2019-05-28 19:51中央社 澎湖縣28日電

國家實驗研究院長王永和今天拜會澎湖縣長賴峰偉，研商沉船近5年的海洋研究船「海研五號」打撈事宜。賴峰偉建議，為避免沉船殘油對海洋造成生態浩劫，應儘速打撈。

賴峰偉表示，「海研五號」沉沒在水深40公尺海域，近5年來船體經洋流沖擊，除主體外，已分解成8塊殘骸。大自然力量不容小覷，難保未來船體不會移動，造成另一個危害海洋環境的隱憂。

賴峰偉說，海洋是大家的，縣府維護海洋責無旁貸，他要求國研院應儘速打撈船體，尤其首重潤滑油的移除，後續有需縣府協助之處義不容辭。

王永和表示，目前海研沉船位置深度，不會影響海域航行安全，評估船體較無移動的可能性，且與海底電纜間保持安全距離。考量海洋生態永續，且尊重縣府意見，國研院會儘速呈送移除計畫，希望早日完成移除，讓澎湖保有乾淨的海洋。

隸屬國研院的「海研五號」，重2700噸級，是台灣第4艘海洋研究船，民國103年10月10日受行政院環保署委託執行海域大氣粒狀污染物監測及傳輸模擬先導計畫，由中研院與海洋、陽明、成功等多所大學，以及國研院颱洪中心所組成的探測團隊與船員共45人。當晚航行至龍門外海時，遇颱風外圍環流影響，偏離航道觸礁擱淺沈沒，45人均被救起，但2人死亡、25人受傷。

賴峰偉澎湖
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