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舉辦無菸彩繪創作拒菸心得比賽 新北市政府表揚

2019-05-28 17:48中央社 新北28日電

由新北市政府舉辦無菸彩繪創作及拒菸心得徵選比賽，今天由新北市副市長謝政達對獲獎學生和績優學校進行頒獎表揚，鼓勵並肯定他們打造新北市無菸健康環境。

為保護青少年遠離菸品及毒品的危害，新北市政府針對公立國小6年級和公私立國中7年級進行菸害宣導，透過教學加強學生對菸品危害的相關知識，進而遠離菸品危害。

新北市政府從105學年度開始招募國中小拒菸小尖兵及家長志工擔任守護大使，至今已招募拒菸小尖兵共3497人，拒菸大使共221人，透過向親朋好友、左鄰右舍，宣導無菸家庭及菸害防制資訊，讓拒菸、反菸的種子在家庭和社區中散播。

謝政達表揚107學年度1274名拒菸小尖兵及拒菸守護大使，其中傑出的共有21名國中小拒菸小尖兵、6所學校以及2位志工家長擔任拒菸守護大使。

新北市政府鼓勵拒菸小尖兵及守護大使發揮創意，舉辦無菸彩繪創作及拒菸心得徵選比賽，共有國小組無菸家庭彩繪120件、心得76件；國中組無菸環境彩繪97件、心得88件；以及家長志工組心得寫作2件參賽。經評審後產生4名特優、6名優等及13位佳作，並選出6所績優學校頒獎表揚，由謝政達對獲獎學生和績優學校進行頒獎表揚。

獲得拒菸小尖兵心得寫作國中小特優，就讀板橋中山國小張甯琁在家門口貼上拒菸貼紙，然後請爺爺站在門口讓她拍照，希望爺爺可以戒菸成功、長命百歲。就讀大觀國中陳立宸，為讓菸齡已超過五十年的阿公戒菸，為這彼此還大吵一架，但帶看到戒菸後阿公健康不少，每天按時吃飯，讓她感到相當開心。

董氏基金會拒菸義工，同時擔任無菸家庭代言人的李㼈，在頒獎大會上分享戒菸的心路歷程，他說戒菸後與家人的關係更親近，體力也比以前更好了。分享他自己戒菸的四個小撇步，分別是深呼吸、喝冷水、刷牙和做運動伸伸懶腰。

謝政達致詞說，根據衛福部國健署調查，新北市青少年第一次吸菸有53.6%發生在10到13歲，相當約6成在國小5、6年級至國中7、8年級時開始偷嘗菸品，而研究也指出，青少年吸菸成為酗酒者的機會是不吸菸者的10倍；嘗試毒品的機會比不吸菸者高出25倍，可見菸品常是青少年藥物濫用的入門物，他強調希望透過各界的努力，一起往無菸的環境來邁進。

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