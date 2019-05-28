新北市街頭暴力多？ 侯友宜：會第一時間壓制逮人

2019-05-28 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市議會民進黨團總召何博文今在市議會提到，行政院昨公布，今年1月至5月的街頭暴力犯罪，新北市和高雄市兩直轄市佔6成以上。新北市長侯友宜說，街頭暴力第一時間壓制逮人，新北近年暴力犯罪人口率也已經下降。

行政院長蘇貞昌昨主持「108年第2次治安會報」，針對內政部警政署「打擊街頭暴力，還安於民」報告，蘇貞昌指出，今年1月至5月的街頭暴力犯罪，新北市和高雄市兩直轄市佔6成以上。

何博文說，街頭暴力犯罪，新北市占34％，高雄市占28％，顯然凸顯問題很嚴重，但市長是警界出身，大家對治安也有很高期待。

侯友宜說，街頭所有暴力，第一時間一定要當場逮到人，壓制上沒有問題，另外按照統計數據，新北4百萬人口暴力犯罪人口率，前幾年在六都都是第1名，目前已下降到第2到第3名，他會更強勢並在易發生的重點地區預設快速警力。

何博文表示，街頭治安給人民直接感受，新北市警局長陳檡文非常努力，但是新北治安環境相對複雜，會有黑幫聚集等，希望都要迅速給市民交代，市長是警界出生，不希望上任之後新北市治安比以前差。