新北市藝術駐市開跑！ 優人神鼓帶領三峽學童「三打」

2019-05-28 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



2019新北市藝術駐市開跑！新北市文化局與教育局合辦系列活動第7年，每年都會與國內表演藝術團隊合作，今年二度找來知名團隊優人神鼓，今天在三峽區插角國小舉行首場演出，以經典鼓曲《聽海之心》開場，並帶領大家體驗「三打」訓練，後續也會走訪新北市各行政區進行校園示範演出等，要讓民眾更「親近」藝術。

2019新北市藝術駐市今舉辦起跑記者會，由優人神鼓到插角國小演出，安排學童體驗打拳、打鼓等課程，現場擠滿學童及社區居民參與。新北市文化局表示，去年就與優人神鼓合作，為新北市民帶來的磅礡鼓聲與震撼，今年再次邀請優人神鼓舉起鼓棒，讓鼓聲迴響在新北市校園內。

文化局表示，今天也延續去年帶領大家體驗的「三打」訓練，進行「先學打坐，再教打鼓」，讓校園學生及樂齡長輩體驗「打坐」、「打拳」、「打鼓」，透過肢體、擊鼓與自己生命的修練體悟，進行生活美學的實踐，達到「道藝合一」的精神。